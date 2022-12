Radu Vâlcan și-a întâlnit pentru prima dată familia, după o lună petrecută în Thailanda. Imagini emoționante chiar din aeroport: „Dor mare”

In articol:

În ultimii ani, Radu Vâlcan și Adela Popescu au fost nevoiți să stea perioade lungi departe de familie cât timp erau la filmări la mare distanță de România. Într-o situație similară se află prezentatorul TV în aceste momente, care se află în Thailanda de circa o lună pentru filmările unei emisiuni.

Nu pot sta departe prea mult unii de alții, așa că întreaga familie s-a reunit cu doar câteva ore în urmă, întâlnirea fiind una mai mult decât emoționantă.

După o noaptea plină petrecută pe platourile de filmare, Radu Vâlcan și-a anunțat admiratorii din mediul online că urmează să ajungă la aeroport, însă fără să menționeze și motivul. Nici măcar lipsa somnului nu l-a putut determina pe actor să omită ocazia de a-și întâmpina soția și pe toți cei trei copii la aeroport.

„Nu pot să îmi dau jos ochelarii, sunt împachetat. Am terminat filmarea dimineață, adică puțin mai devreme. Am dormit șapte minute și am plecat spre aeroport, am puțină treabă. Weekend frumos și vouă! 🇹🇭😊”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram, cu puțin timp înainte de marea întâlnire cu familia lui.

Radu Vâlcan și-a reîntâlnit familia, după o lună departe de casă

Dacă în primă instanță au crezut că se va întoarce acasă la familie, ei bine a fost tocmai invers, pentru că familia a ajuns la el. Adela Popescu, împreună cu cei mici, au pornit într-o călătorie cu avionul cu destinația Thailanda, locul în care s-ar părea că petrec și sărbătorile de iarnă.

Copleșiți de emoții, Adela Popescu a postat în mediul online o serie de imagini chiar din momentul în care s-au întâlnit, din aeroport. Îmbrățișările de dor au fost numeroase, însă cei mici sunt deja familiarizați cu destinațiile exotice în care părinții lor ajung regulat pentru filmările emisiunilor pe care le prezintă.