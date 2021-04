Radu Vâlcan și Adela Popescu, despre cea mai frumoasă zi din viața lor! Cum a cerut-o prezentatorul tv: „Am jucat atât de prost…”

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showiz-ul românesc. Celebra prezentatoare tv urmează să aducă pe lume în acest an cel de-al treilea copil al cuplului. Ei sunt împreună de aproximativ 11 ani de zile, iar nunta au făcut-o în anul 2015.

A fost unul dintre cele mai frumoase momente din relația lor. Radu Vâlcan a povestit într-un interviu recent cum a cerut-o în căsătorie pe Adela Popescu. Celebrul prezentator tv și-a organizat scenariul perfect, însă viitoarea lui soție s-a prins de ceea ce urma. Ea a fost cerută în locul în care au avut prima lor cină romantică, într-un restaurant din Bulgaria.

„Chiar dacă ne comportam, trăiam, conviețuiam asemenea celor căsătoriți, simțeam că trebuia să vină și acel moment, firesc. Mi-am făcut un scenariu, protagonist – eu. Plănuisem o cerere superbă, ca-n filme, dar am jucat atât de prost… Publicul – ea, a anticipat imediat, dar m-a lăsat să mă consum. Ardea de nerăbdare să trecem odată podul ala de la Ruse, Bulgaria, să ne așezăm la masa din restaurantul ăla în care am avut prima noastră cină romantică și să zică DA. Restaurantul nu mai există, am găsit altul, dar răspunsul a fost pe loc și DA”, a povestit Radu Vâlcan, pentru VIVA!.

Cum a cerut-o Radu Vâlcan pe Adela Popescu în căsătorie [Sursa foto: Instagram]

Cum au reușit Radu Vâlcan și Adela Popescu să treacă peste problemele din căsnicie: „Nu am vorbit chiar o săptămână”

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai iubite cupluri din România.

După aproximativ 11 ani de relație, cei doi reușesc să se iubească în continuare precum în prima zi. Celebra prezentatoare tv a povestit cum reușesc să treacă peste porblemele de cuplu.

„Încă lucrăm la asta. Zi de zi. Iar provocările sunt din ce în ce mai mari. Părem familia perfectă pentru că normalitatea a devenit un lux în ziua de azi. Și oamenii, se pare, tânjesc după normalitate. Am avut perioade în care nu am vorbit chiar o săptămână, asta pentru că amândoi încercam să vedem cât duce celălalt, chiar dacă după o zi nici nu mai știam de ce ne-am certat. Și acum ne ciondănim destul de des, însă supărarea trece imediat. Nu mai avem loc de orgolii într-o casă plină de „nevoi ale copiilor”, a spus Adela Popescu pentru sursa citată.