Raed Arafat avertizează cu privire la valul cinci al pandemiei de COVID-19: „Chiar dacă cifra scade, nu înseamnă că lucrurile s-au terminat”

Varianta Delta, cea care se face vinovată pentru apariția valului patru al pandemiei în România și în mai multe țări din Europa și din lume, este considerată cea mai periculoasă tulpină existantă a coronavirusului. În țara noastră, varianta Delta a avut efecte devastatoare, fiind înregistrate recorduri negre în ceea ce privește nu doar numărul de infectări, care în unele zile s-a apropiat de circa 20 de mii, ci și de decese provocate

de COVID-19, fiind cea mai ridicată rată a mortalității din lume. Totodată, România are în aceste momente pe secțiile de ATI intarnați aproape 2 mii de bolnavi COVID, care luptă pentru fiecare gură de aer.

Totuși, de câteva zile lucrurile par că se îndreaptă într-o zonă bună, căci numărul infectărilor cu virusul SARS-CoV-2 au scăzut. Șeful DSU îi îndeamnă, însă, pe oameni să nu se culce pe o ureche și să creadă că pericolul a trecut, căci autoritățile nu exclud apariția valului cinci al pandemiei, dar el poate fi împiedicat doar prin vaccinare, spune Raed Arafat.

„Chiar dacă numărul cazurilor a scăzut, încă avem o presiune pe sistemul medical. Azi am fost cu zero locuri la ATI. Am trimis pacienţi în Cehia şi în Danemarca. E mai bine decât acum trei săptămâni la nivelul maxim de cazuri.

Ne-am dorit să fie sfârşitul valului patru. Chiar dacă cifra scade, nu înseamnă că lucrurile s-au terminat. Asta s-a întâmplat vara, când erau câteva zeci de cazuri pe zi. Chiar când spuneam că vine un nou val, oamenii nu credeau acest lucru

Un lucru major este dezinformarea şi manipularea informaţiei. Există foarte multe variabile necunoscute. Nu ştim ce va fi. Nu ştim dacă va apărea o variantă care va fi mai dificil de gestionat din punct de vedere al vaccinului şi al transmiterii.

În Marea Britanie există o variantă despre care se spune că e mai periculoasă decât delta”, a declarat Raed Arafat.

Raed Arafat: „Tratamentul anti COVID e mai toxic decât vaccinul”

Șeful DSU spune că, în continuare, singura armă pe care oamenirea o are împotriva coronavirusului este vaccinarea. Mai mult, Raed Arafat spune că imunizarea rămâne cea mai bună opțiune a oamenilor, căci serul este mai puțin toxic decțt tratamentele împotriva COVID-19 care apar acum.

„Încep să apară tratamente. Să citească bine tratamentul. Tratamentul e mai toxic decât vaccinul. Tratamentul e o substanță chimică introdusă în corp.

Să nu aştepte tratamentul. Vaccinul rămâne soluţia. Valul patru nu s-a terminat. Dacă nu avem un număr suficient de vaccinaţi, valul cinci va un impact asemănător cu cel actual”, a explicat șeful DSU.