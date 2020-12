Raed Arafat, recomandare pentru românii care vor să petreacă de Crăciun și Revelion

Chiar dacă se apropie sărbătorile, Raed Arafat le-a recomandat românilor să respecte cu strictețe toate măsurile impuse de autorități cu privire la combaterea pandemiei de pe teritoriul României. În caz contrar există posibilitatea să crească numărul infecțiilor cu virusul ucigaș din China.

Totodată, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a susținut că în această perioadă îngrijorătoare, românii trebuie să evite aglomerația și să facă sărbătorile de iarnă în familie. Ba mai mult decât atât, dacă se află în compania persoanelor cu care nu locuiesc, masca de protecție trebuie purtată obligatorie.

„Avem în acest moment, diferite situaţii. Avem zone care sunt la incidenţă peste 3 la mie, avem zone între 1,5 şi 3 la mie, localităţi şi judeţe chiar. Avem zone care se află sub carantină la acest moment, localităţi care urmează să iasă, dacă coboară la un nivel satisfăcător (…) Continuăm cu măsurile care au fost impuse. Din punct de vedere al Sărbătorilor care urmează, sfatul clar este respectarea regulilor şi limitarea la maxim a mobilităţii şi a contactului, mai ales cu persoanele cu care nu stăm şi nu avem contact cu ei tot timpul, purtarea măştii”, a declarat Raed Arafat, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

A fost prelungită măsura de carantinare în șase localități

În plus, începând de pe 12 decembrie, a fost prelungită măsura de carantinare pentru o săptămână în localitățile Mogoșoaia, Dobrești, Otopeni, Corbeanca, Popești Leordeni din Ilfov.

„Sunt încă localităţi care sunt sub carantină. Încă evoluează, dar în mare parte, localităţile au mers sub nivelul care au fost. Nu am cifrele în faţă, dar Ilfovul este încă sub monitorizarea noastră. În Ilfov este o situaţie mai deosebită, pentru că este la limită cu Bucureşti. Este un pic mai greu de controlat situaţia acolo. Avem localităţi care sunt de foarte mult timp sub carantină şi care nu au scăzut semnificativ şi continuă să fie sub carantină, şi dau exemplul Constanţei. Probabil că nu sunt implementate regulile la maxim acolo, sau o parte din populaţie nu respectă regulile, nu ştim care ar fi motivul”, a mai adăugat Raed Arafat.