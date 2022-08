Raluca Bădulescu a vorbit despre căsătorie, la scurt timp după ce s-a aflat de relația pe care o are cu un medic tinerel: „Mă consider tânără nebună”

In articol:

Raluca Bădulescu se poate declara o femeie împlinită pe toate planurile. Profesional lucrurile merg numai lapte și miere, iar pe plan sentimental nici că se putea mai bine.

Chiar dacă a trecut prin două divorțuri și a fost dezamăgită în dragoste, vedeta de televiziune nu a încetat niciodată să creadă în iubirea adevărată și să o cate. Se pare că a și găsit-o, dacă este să judecăm după cele mai recente declarații ale sale în spațiul public.

Jurata de la „Bravo, ai Stil” și-a refăcut rapid viața după despărțirea de cel de-al doilea soț, iar cel care i-a readus zâmbetul pe buze este un tânăr medic rezistent. Se pare că totul merge numai lapte și miere între ei, iar optimistă de fel, Raluca Bădulescu nu exclude posibilitatea de a îmbrăca rochia de mireasă și pentru a treia oară.

Noul iubit al Ralucăi Bădulescu [Sursa foto: WOWBIZ ]

Raluca Bădulescu, pregătită să meargă în fața altarului alături de iubitul tinerel? Vedeta a vorbit despre căsătorie

Cea de-a doua căsnicie a Ralucăi Bădulescu a durat mai bine de un deceniu, iar după divorț vedeta nu a stat supărată prea tare, mai ales că în care i-a ieșit un tânăr medic rezident care o face

mai fericită ca niciodată. Despre relația lor s-a aflat la aproximativ trei luni de când jurata de la „Bravo, ai stil” și fostul ei partener de viață au decis să pună punct mariajului.

Întrebată dacă se mai vede mireasă pentru a treia oară, ei bine, aceasta nici nu negat, căci se știe deja că viața este foarte imprevizibilă, așa că Raluca Bădulescu nu vrea să se pripească asupra acestei posibilități.

Citeste si: „Să nu regret după, că de rușine și jenă, n-am încercat să fac totul posibil" Prima imagine cu Viorel Lis, în scanulul cu rotile- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Why not? Never say never!” (n.r. De ce nu? Niciodată să nu spui niciodată”), a spus Raluca Bădulescu pentru playtech.ro .

Raluca Bădulescu și noul ei iubit [Sursa foto: WOWBIZ ]

Raluca Bădulescu se simte mai tânără ca niciodată: „Trăiesc o perioadă specială a vieții mele”

Cât despre planurile pe care le are pentru vacanță, ei bine aceasta spune că va alege Spania, la fel ca de fiecare dată. Mai mult, vedeta visează să se mute acolo peste câțiva ani, dar până atunci se bucură din plin de ce are viața de oferit. Totodată, Raluca Bădulescu va continua cu intervențiile chirurgicale, căci vrea să devină cea mai bună versiune a ei.

Citeste si: Raluca Bădulescu: “Sunt îndrăgostită!”. Avem primele imagini cu noul iubit al vedetei. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe jurata de la "Bravo, ai stil!”| EXCLUSIV

„Sunt atât de previzibilă. Cred că de 20 de ani mergem numai în Spania și cred că tot în Spania, evident voi merge. Este țara viselor mele, am și stat 3 ani în Spania și întotdeauna vreau să mă reîntorc acolo. Orice loc pe lumea asta există, mă gândesc, mă răzgândesc, mă aranjez și tot în Spania mă întorc, indiferent cum am da-o. Mi-ar plăcea să mă mut acolo, dar când o să fiu bătrână rău. Nu știu ce înseamnă bătrână rău, pentru că acum mă consider tânără nebună. Nu știu, cred că la 80 de ani, mi-ar plăcea.

Citeste si: Raluca Bădulescu, dezvăluiri despre cel care i-a fost alături timp de 15 ani! Cum se înțelege vedeta cu fostul ei soț: „Suntem cei mai buni prieteni din lume”

Trăiesc o perioadă specială a vieții mele, vreau să îmi placă ceea ce văd în oglindă, așa că am revenit, după destul de multă vreme, la medicul chirurg care mi-a fost alături în ultimii 10 ani. El mi-a recomandat să facem Face Contouring fără operație, o intervenție care este urmată și de marile staruri de peste hotare. Mi se pare incredibil că, după doar câteva injectări, pielea lăsată s-a retras și am conturul facial mult mai ferm, ca acum mulți ani”, a mai spus Raluca Bădulescu, pentru sursa menționată anterior.