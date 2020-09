Raluca Badulescu ramane in continuare una dintre cele mai surprinzatoare si excentrice aparitii din showbiz, juratul de la “Bravo, ai stil! Celebrities” este o fire versatila atunci cand vine voba despre imagina sa, eclipsand totul in jurul ei, atunci cand isi face prezenta la un eveniment sau in cadrul unei emisiuni.

Cu ce tunsoare si-a surprins Raluca Bădulescu colegii de platou?!

In articol:

Asa se intampla si in editia din aceasta seara a show-ului d ela Kanal D, Raluca Badulescu creeaza un mister total, refuzand sa intoarca scaunul spre camerele de luat vederi. La rugamintile concurentelor si colegilor de platou, vedeta da curs invitatiei.

“E Bonnie Tyler”, exclama in cor concurentele, in aplauze.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

Raluca Badulescu marturiseste ca acest nou look, acest hairstyling inedit pe care il va afisa in editia din aceasta seara la “Bravo, ai stil! Celebrities” o poarta in anii de liceu, pe vremea cand acesta era trendul in materie de coafuri si tunsori.

“Este peruca pe care a purtat-o Theo Rose in editia trecuta a emisiunii. Am probat-o si eu, in culise. Toata tineretea mea s-a intors! Asa era pieptanatura mea din tinerete, eram in clasa a noua, aveam vreo 15 ani”, spune Raluca Badulescu.

Imagini inedite cu Regina Regeasca, cu acest nou look le veti putea vedea in editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata la ora 23:00, la Kanal D!