Raluca Bădulescu, în juriu la Bucharest Fashion Week! A defilat și ea, alături de un designer celebru: "Suntem foarte inspirați de lucrurile extravagante" | EXCLUSIV

Raluca Bădulescu, un adevărat fashion icon, mereu într-o continuă transformare, extrem de cameleonică, afișând de fiecare dată look-uri îndrăznețe, asumate, a vorbit despre culoarea anului 2022, dar și despre tendințele în moda acestui an și articolele vestimentare ce sunt un must have în garderoba oricui.

Raluca Bădulescu, defilare spectaculoasă pe podium

Jurata "Bravo, ai stil" a divorțat de curând de soțul ei, însă îi va purta iubire și respect toată viața.

Raluca Bădulescu a strălucit pe podiumul de la Bucharest Fashion Week, unde și-a prezentat colecția realizată împreună cu Alexandru Raicu, un alt designer celebru. Aceasta ne-a povestit, într-un interviu exclusiv, cum a fost să facă parte din juriul concursului de modelling și să își prezinte linia de modă.

"Am văzut în seara asta numai fete splendide, colecții superbe, am ochit deja câteva rochii pe care le vreau eu, în afară de cele din colecția lui Alexandru Raicu, colecție pe care o avem în colaborare, pentru că eu am marea onoare și marea bucurie să fiu îmbrăcată de el, pentru că este totul în viață. Întotdeauna este cea mai mare bucurie pentru noi să fim aici la Bucharest Fashion Week.", a declarat Raluca Bădulescu.

Povestea ținutei Ralucăi Bădulescu

Orice ar purta, Raluca Bădulescu este o divă, fără discuție. Și în seara aceasta a fost îmbrăcată tot de Alexandru Raicu, care se pare că este pe același stil cu ea.

Vedeta ne-a explicat pe ce se bazează colecțiilor pe acre le realizează împreună, dând și un sfat de modă celor pasionați.

"Întotdeauna în viața noastră există un animal print. Colecțiile lui Alexandru Raicu au un vibe special, un vibe de școala clasică italiană. Noi suntem foarte inspirați de lucrurile mai extravagante. După cum ați văzu, în colecție au fost foarte multe printuri zebră, tigru, dar și printuri care duc foarte mult în zona răpirea din serai. Kitsch-ul este o artă. Întotdeauna chestia asta am spus-o și la Bravo, ai stil. E adevărat că anumite ținute pot părea foarte încărcate, însă, dacă știi să stăpânești bine arta aceasta, eu cred că poți face niște ținute fabuloase, așa cum ați văzut. Povestea ținute este că mi se potrivește și are de toate. Și cristale și aur și pietre și denim și tot, suntem perfecți.", a mărturisit Raluca Bădulescu, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.