Raluca Bădulescu îți spune ce nu trebuie să lipsească din dulapul tău, vara aceasta! Se aplică atât la femei, cât și la bărbați: "Poate fi asortată în 7000 de feluri" | EXCLUSIV

Raluca Bădulescu, un adevărat fashion icon, mereu într-o continuă transformare, extrem de cameleonică, afișând de fiecare dată look-uri îndrăznețe, asumate, a vorbit despre culoarea anului 2022, dar și despre tendințele în moda acestui an și articolele vestimentare ce sunt un must have în garderoba oricui.

Ce nu trebuie să îți lipsească din garderobă vara aceasta, conform Ralucăi Bădulescu?

Jurata "Bravo, ai stil" a divorțat de curând de soțul ei, însă îi va purta iubire și respect toată viața.

Moda se schimbă pe zi ce trece, însă unele piese vestimentare nu se demodează niciodată. În cadrul unui eveniment de mare anvergură din București, Raluca Bădulescu ne-a acordat un interviu, în care ne-a povestit despre tendințele acestei veri. De asemenea, a acceptat provocarea WOWbiz și a precizat care este piesa vestimentară care nu trebuie sub nicio formă să lipsească din dulapurile noastre, în această perioadă. Dacă nu știai ce se poartă în vara ui 2022, ai aflat.

"Cred că orice ținută poate fi îmbunătățită cu accesorii, eu iubind accesoriile. Nu cred că există o piesă, fără de care nu putem să trăim în viață. Uite, poftim, denimul. Trebuie să avem în dulap o piesă din denim. Denimul, pentru că o pereche mișto de jeanși poate fi asortată în 7000 de feluri, dusă de dimineață până seara. O pereche de jeanși frumoși, bine aleși, în funcție de conformația fiecăreia." , a declarat Raluca Bădulescu.

Ce personaj de film ar vrea să fie Raluca Bădulescu?

Raluca Bădulescu este ea în sine un personaj. Cunoscută drept Regina Regească, a reușit să câștige simpatia și admirația publicului prin felul ei de a fi. Carisma și talentul său incontestabil în industria modei au propulsat-o rapid către succes. Întrebată ce personaj de film ar alege să fie în viața de zi cu zi, Raluca Bădulescu nu a ezitat și a rostit imediat numele actriței.

"Glen Close din 101 dalmațieni, forever and ever. Glen Close vreau să fiu, fără discuție și cu o blană din aia lungă. Blană adevărată, pe cealaltă parte să salvăm animalele din adăpost, dar să avem o blană din aia pe noi...", a mărturisit Raluca Bădulescu, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.