Raluca Bădulescu, mai sinceră ca niciodată! Cum se înțelege îndrăgita vedetă cu fiul ei, Alex!? Motivul pentru care tânărul nu îi spune mamă: „Sunt un fel de prietenă”

Îndrăgita jurată de la „Bravo, ai stil!” a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre relația cu fiul ei. Ei bine, băiatul vedetei are acum 20 de ani și traversează o perioadă frumoasă, fiind student la o facultate prestigioasă din România și având alături de el o iubită minunată, așa cum o descrie chiar mama lui.

Cum se înțelege Raluca Bădulescu cu fiul ei, Alex?

Iată mărtursirile inedite făcute de Raluca Bădulescu, la care nimeni nu se aștepta!

Raluca Bădulescu este de departe una dintre cele mai apreciate și cunoscute vedete de la noi din țară. Frumoasa jurată de la emisiunea „Bravo, ai stil!” are toate motivele din lume să se simte împlinită și fericită, căci pe plan profesional îi merg toate ca pe roate, iar în viața personală are alături o familie minunată. Deși mulți oameni o cunosc, puțini știu despre relația specială pe care vedeta o are cu fiul ei, Alex. Ei bine, în cadrul unui interviu, ea a vorbit cu sinceritate despre băiatul ei, în vârstă de 20 de ani, și a mărturisit că este foarte mândră de el și alegerile lui, fiind ca o prietenă pentru el.

„Alex are o iubită de 2 ani, sunt studenți amândoi la ASE. Ea este o fată minunată, el este un soare. Eu nu sunt soacră! Sunt un fel de prietenă, nepoțică de-ale lor.”, a mărturisit Raluca Bădulescu, pentru playtech.ro .

Motivul pentru care Alex nu îi spune „mamă” Ralucăi Bădulescu

În cadrul aceluiași interviu, Raluca Bădulescu a vorbit și despre o posibilă nuntă între fiul ei și partenera lui. Jurata a menționat că are o relație specială cu fiul ei, astfel că tânărul nu o strigă „mamă”, ci pe nume.

Motivul este acela că vedeta se consideră prietena băiatului ei, așa că nu vrea să aibă rețineri între ei în ceea ce privește relația de mamă-fiu. Totodată, vedeta a precizat că dacă va avea loc fericitul eveniment, ea va fi prezentă ca și domnișoară de onoare, în niciun caz ca și o soacră.

„Dacă va avea loc nunta, eu o să fiu acolo o prezență la nuntă. Mie, Alex, băiatul meu îmi spune Raluca, nu îmi spune mamă. De ce? Pentru că eu sunt Raluca, nu sunt nici mama lui, nici soacră. Arăt eu a soacră? O prietenă de-ai mirelui, domnișoară de onoare, orice.”, a mai spus Raluca Bădulescu, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

