Raluca Bădulescu, prima apariție alături de iubitul tinerel! Cum s-au afișat cei doi? Imaginile au fost publicate de vedetă

Raluca Bădulescu și-a revenit eroic după cel de-al doilea divorț, iar la doar trei luni după ce ea și Florin Stamin au decis să pună punct mariajului care a durat circa 15 ani, și-a refăcut viața.

Și nu alături de oricine, ci putem spune că jurata de la „Bravo, ai stil!” a dat lovitura, căci noul ei partener de viață este un respectabil medic rezident cu câțiva ani mai tânăr ca ea.

Și nu încape loc de îndoială atunci când spunem că proaspeții porumbei trăiesc cele mai frumoase clipe împreună, căci ultimele imagini cu cei doi apărute pe rețelele de socializare vorbesc de la sine.

Cum s-a afișat Raluca Bădulescu lângă nou ei iubit? Imaginile au fost postate pe internet

Rareș Grigore este numele celui care i-a „vindecat” inima frântă a Ralucăi Bădulescu, după divorțul de cel de-al doilea partener de viață. La numai trei luni de la momentul în care s-a încheiat mariajul, vedeta de televiziune radiază de fericire în brațele noului ei iubit, medic de profesie.

Iar asta se poate observa cu ochiul liber în ultimele imagini postate de jurata de la „Bravo, ai stil” pe contul ei personal de Instagram.

În urmă cu doar câteva momente, aceasta s-a afișat pe internet pentru prima dată cu bărbatul care o face fericită. Imaginile aproape că nu mai au nevoie de descriere, căci se poate observa pe chipul Ralucăi fericirea, împlinirea, dar și sentimentele sincere și puternice pe care i le poartă celui care i-a readus zâmbetul pe chip.

Cei doi se află într-o locație de vis, unde se bucură de liniște, soare, dar și compania prietenilor vedetei, printre care și Cătălin Botezatu.

Raluca Bădulescu se mărită pentru a treia oară? Primele declarații despre căsătorie, după divorțul de Florin Stamin

În cel mai recent interviu acordat, vedeta a fost întrebată dacă se mai vede încă o dată mireasă, mai ales că are un nou iubit care îi face zilele mai frumoase. Răspunsul Ralucăi Bădulescu îi va lua prin surprindere pe mulți, căci aceasta nu spune nu unei astfel de posibilități, ci preferă să vadă unde o va purta viața mai departe.

„Why not? Never say never!” (n.r. De ce nu? Niciodată să nu spui niciodată”), a fost reacția surprinzătoare a Ralucăi Bădulescu pentru playtech.ro .