Raluca Bădulescu, probleme de comunicare cu fiul ei! Ce au sfătuit-o specialiștii? "E esențial să păstrezi o limită" | EXCLUSIV

Raluca Bădulescu, un adevărat fashion icon, mereu într-o continuă transformare, extrem de cameleonică, afișând de fiecare dată look-uri îndrăznețe, asumate, a vorbit despre culoarea anului 2022, dar și despre tendințele în moda acestui an și articolele vestimentare ce sunt un must have în garderoba oricui.

Raluca Bădulescu, probleme cu fiul ei

Jurata "Bravo, ai stil" a divorțat de curând de soțul ei, însă îi va purta iubire și respect toată viața.

Raluca Bădulescu își iubește enorm fiul, pe Alexandru, în vârstă de 18 ani. Adolescenții sunt greu de ținut în frâu, iar în categoria mamelor care se confruntă cu acest lucru se poate încadra și celebru designer. Raluca mărturisește că cel mai greu îi este când vine vorba de comunicare și, în acest caz, îi cere sfaturi specialistului Felicia Akkaya.

"Cum credeți că aș putea îmbunătăți comunicarea cu copilul meu, care este în vârstă de 18 ani, la vârsta asta? Eu ca părinte cum aș putea îmbunătăți comunicarea?", a întrebat Raluca Bădulescu.

Ce spun specialiștii?

În cadrul emisiunii Consilier de vedete, difuzată pe canalul de Youtube WOWnews, Felicia Akkaya, psiholog, i-a oferit Ralucăi Bădulescu soluția la problema sa.

Aceasta a sfătuit-o să îi fie alături fără să îi invadeze spațiul personal, deoarece adolescența este una dintre cele mai delicate perioade ale vieții, cea în care ne definim ca persoane și înțelegem ce ne dorim cu adevărat. Iată ce alte învățături i-a mai oferit psihologul Ralucăi Bădulescu.

"Să vorbești cu un adolescent nu este niciodată ușor. Să vorbești cu un adolescent de 18 ani este și mai dificil. Este, cumva, momentul acela în care el își dorește să își pună aripile, să își clarifice cine e, ce e și ce urmează să se întâmple cu el. Îi este foarte clar că nu are legătură cu ce se întâmplă cu voi părinții. Orice sugestie vine din partea părintelui este mai greu acceptată decât a oricăror prieteni sau parteneri pe care îi are în preajmă. Se spune că e esențial să păstrezi o limită. Este clar că ei au nevoie de acel spațiu personal, pe care trebuie să îl respecți, pentru a fi acceptat ca prieten-părinte.", a explicat Felicia Akkaya.