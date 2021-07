Raluca de la Bambi recunoaște că a fost înșelată de foștii iubiți! Declarații neașteptate despre relații: "Sunt posesivă"

In articol:

Raluca Tănase este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste din țara noastră. Dacă pe plan profesional totul a arătat foarte bine, ei bine, se pare că la capitolul relații nu a stat prea bine. În cadrul unui interviu, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities a făcut dezvăluiri sincere despre foștii parteneri de viață.

Raluca Tănase recunoaște că a fost înșelată

De-a lungul timpului, Raluca de la Bambi recunoaște că a fost înșelată de partenerii de viață. Nu crede că a greșit cu nimic, ci că a fost doar un semn că trebuie să plece de lângă persoanele respective. Recunoaște că este o fire temperamentală, dar și ușor posesivă și chiar geloasă.

Citeste si: Denisa Tănase și Mircea Brânzei și-au unit destinul în fața lui Dumnezeu! Cum s-a desfășurat evenimentul

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

"În câteva dintre relații am fost înșelată și ăsta a fost motivul pentru care am rupt relația. Nu consider că nu am făcut eu ce trebuia, așa au stat lucrurile. Eu nu plec așa pur și simplu din relații. Suntem temperamentală în relații, sunt posesivă, geloasă și îmi spun punctul de vedere de fiecare dată", a spus Raluca Tănase.

De asemenea, cântăreața a mai vorbit și despre relația pe care a avut-o cu fotbalistul Cristi Mitea.

Aceștia au format o relație timp de patru ani, atunci când Raluca avea doar 18 ani. Au avut parte de o iubire ca în filme, însă, cu timpul, au relizat că își doresc lucruri diferite de la viață.

Citeste si: Raluca de la Bambi pune toți bărbații pe fugă! Chiar și sora ei, Denisa, a fugit de acasă: ”Devine obositor la un moment dat”

Raluca Tănase [Sursa foto: Captură KANAL D]

"Aș numi-o relație curată, copilărie, o relație copilărească. A fost prima mea relație, aveam 18 ani. Nu cred că aș fi fost acum cu el, pentru că noi eram doi copii, care abia se descoperau ei înșiși. Am avut o relație de 4 ani, în care noi ne-am maturizat diferit. Eu începusem să evoluez pe alte planuri, el pe alte planuri, nu mai mă regăseam. Fotbalist foarte bun. Suflet curat", a mai spus artista.