Raluca Munte, fosta concurentă de la Puterea Dragostei se află în Turcia, alături de tatăl ei. Raluca a dezvăluit adevăratul motiv al vizitei sale în Istanbul.

”M-ați întrebat de ce am venit în Turcia. Am venit să-mi fac un consult medical. Mă gândesc să-mi fac o intervenție estetică, un implant mamar și am ales Turcia pentru că ei sunt cei mai buni pe estetică. Vreau să-mi fac o mărire de bust”, a mărturisit Raluca Munte într-un live pe Instagram.

Raluca Munte, în vizită în casa Puterea Dragostei

Pe de altă parte, Raluca Munte a mărturisit că se va duce și în vizită în casa Puterea Dragostei. Ea a răspuns și la un mesaj de la Andreea Pirui, care a întrebat-o dacă merge și la Puterea Dragostei. ”Voi merge pentru că mi-e dor de unii concurenți de acolo, nu de toți însă”, a spus Raluca Munte, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, care a păstrat legătura atât cu vechi concurenți dar și cu cei veniți în sezonul 2.

Raluca Munte de la Puterea Dragostei s-a despărțit de iubit! E singură acum

La începutul anului, Raluca Munte a confirmat că e singură însă susținea că nu mai vrea să-și caute iubirea la Puterea Dragostei.

”Nu o să mai merg niciodată în casa Puterea Dragostei. Pentru mine, emisiunea asta a luat sfârșit. Am trecut prin multe, am fost departe de familie și știu că nu o să mai pot recupera acea perioadă și prefer să-i las pe alții să meargă. Am fost jignită tare. Vreau să-mi văd de drumul meu acum”, a mărturisit Raluca Munte, fosta concurentă de la Puterea Dragostei.