Raluca Dumitru a rămas uimită atunci când a auzit că Viviana Sposub a nominalizat-o spre eliminare: ”Dacă am renunțat la alianță, nu înseamnă că am renunțat la promisiuni”

In articol:

Raluca Dumitru și Viviana Sposub au avut o relație strânsă în competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”, iar la un moment dat chiar au spus că sunt prietene. Cele două concurente au avut o prietenie și în afara emisiunii, dar care pare că s-a terminat.

Atât Raluca, cât și Viviana au admis faptul că nu au fost prietene, ci doar au relaționat mult mai bine decât cu restul fetelor din emisiune.

Citeste si: Nicoleta Dragne a fost eliminată de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ruxi este în stare de șoc: ”Nu mă așteptam să plece ea”

În gala trecută, Viviana Sposub a nominalizat-o spre eliminare chiar pe cea care i-a fost prietenă, pe Raluca Dumitru. Vedeta a avut un șoc atunci când și-a auzit numele, iar la rândul ei a votat-o pe Viviana, ca drept reacție. Raluca spune că nu și-a dorit să facă acest lucru, pentru că deși nu mai există nicio alianță, ea își respectă promisiunile.

Citeste si: Ireal! O româncă a convins un bătrân de 93 de ani că el a lăsat-o gravidă și l-a făcut să-i dea 200.000 de euro...- bzi.ro

”Acest lucru nu pot să-l dezvălui, dacă o să vă uitați de miercuri până sâmbătă la Bravo, ai stil, o să vedeți care o să fie relația mea cu Viviana, dacă mai suntem sau nu prietene”, a spus Raluca Dumitru, pe contul ei de Instagram.

Ce spune Raluca Dumitru despre faptul că Viviana ar fi profitat de prietenia ei

Întrebată de un internaut dacă ea crede faptul că Viviana Sposub ar fi profitat de prietenia ei, Raluca Dumitru țină să spună că îi lasă pe

susținătorii ei, dar și pe toți oamenii care urmăresc competiția să dea verdictul în această discuție.

Citeste si: Alina, fosta concurentă de la “Bravo, Ai Stil”, adevărul despre intervențiile estetice: “Nu cred că eram urâtă nici înainte”

” Sincer, eu nu mă așteptam ca Viviana să mă nominalizeze, am rămas la fel de surprinsă ca și voi, pentru că dacă am renunțat la alianță, nu înseamnă că am renunțat și la promisiuni. Nu vreau să-mi dau cu părerea despre acest lucru, dacă Viviana a profitat sau nu de prietenia mea, eu vă las pe voi să decideți asta, uitați-vă în continuare la Bravo, ai stil!, urmăriți toate discuțiile care se întâmplă între mine și ea”, a spus Raluca Dumitru.

Raluca Dumitru [Sursa foto: Instagram]

Distribuie pe: