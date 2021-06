Raluca Dumitru este eliminată de la Survivor România, după ce a fost nominalizată de Elena Marin. „Este o experiență de neuitat!”

Raluca Dumitru 23:48, iun 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

În cursa pentru votul publicului în această săptămână la Survivor România au intrat Raluca Dumitru și Ștefan Ciuculescu de la Faimoși și Marius Crăciun și Andrei Dascălu din echipa Războinicilor. Cele mai puține voturi a primit Raluca Dumitru, pentru care competiția din Dominicană a ajuns la final.

Raluca Dumitru, eliminată de la Survivor România

Faimoasa Raluca Dumitru este recunoscătoare pentru experiența Survivor România și spune că a învățat multe lucruri de când se află în Dominicană. Ea consideră că este un om norocos și spune că va aprecia mai mult lucrurile pe care le are în România.

Citeste si: Raluca Dumitru este concurentă la Survivor România 2021. Fosta asistentă TV se gândește la Marele Premiu

Raluca Dumitru de la Faimoși

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

„Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă. Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte. Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam ce pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă. Mă consider o persoană norocoasă”, a spus Raluca Dumitru, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

Faimoșii

Raluca Dumitru, nominalizată de Elena Marin la Survivor România

Elena Marin o trimite în cursa pentru eliminare pe Raluca Dumitru, despre care susține că este cel mai slab pregătită din punct de vedere sportiv. „E greu pentru că am rămas foarte puțini și o să încerc să fiu corectă. O să încerc să nu mă iau după lucrurile rele care s-au întâmplat sau după ce am avut de împărțit din punct de vedere social. Nu am să dau în cei vechi cu care am suferit de la început și nominalizarea mea o voi face din punct de vedere sportiv. În această seara am s-o nominalizez pe Raluca”, a spus Elena Marin.

Citeste si: Cine este iubitul Faimoasei Raluca Dumitru de la Survivor România 2021. Vedeta și-a ținut ascunsă relația

Raluca Dumitru anticipa nominalizarea colegei sale și spune că Survivor România i-a oferit lecții de neuitat. „Mă așteptam să fiu nominalizată de Elena dacă va fi favorită. Eu mă simt norocoasă că am ajuns până aici în competiție. Aici mi-am înfruntat foarte multe frici și am învățat multe lucruri. Când eram acasă mă consideram o persoană puternică, aici am realizat că neavând prietenii lângă mine nu sunt atât de puternică. Sper că am ajutat echipa și am adus puncte și nu am dezamăgit pe nimeni”, spunea Raluca Dumitru.