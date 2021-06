Raluca Dumitru iese la atac! Faimoasa de la Survivor, frământată de curiozitate: ”Ștefan a pornit un război de când a intrat în competiție. De ce credeți că nu mai este alături de Elena?”

Raluca Dumitru [Sursa foto: Instagram] 18:15, iun 19, 2021 Autor: Cristina Ionela

Raluca Dumitru a fost una dintre cele mai apreciate concurente din echipa faimoșilor de la Survivor România 2021. Fosta prezentatoare TV a părăsit competiția fenomen de la Kanal D, acum puțin timp, în urma votului publicului. ”Faimoasa” a mărturisit că încă se obișnuiește cu somnul și cu mâncarea, fiind învățată ca-n Dominicană.

” Eu acum m-am trezit, inca sunt pe fusul orar din Dominicana, imi este foarte greu sa dorm, sa mananc, ma chinui sa mananc, abia pot sa mananc o data...acolo in Dominicana am dormit cel mai bine, in aer liber...mai bine ca niciodata, spre uimirea mea”, a povestit Raluca Dumitru, pe contul ei de Instagram.

Raluca Dumitru[Sursa foto: Instagram]

Raluca Dumitru, despre reproșurile lui Ștefan făcute Elenei

Ștefan de la Faimoși și-a schimbat total părerea despre Elena Marin. Acum, Raluca Dumitru este curioasă de ce Stefan s-a întors împotriva Elenei, deși atunci când a intrat în competiție o susținea și o ”apăra” de restul faimoșilor.

Raluca Dumitru a mărturisit că Ștefan Ciuculescu era împotriva lui Zanni, a lui Sebi Chitosca și chiar a ei.

”Sunt foarte curioasa daca v-ati uitat aseara la Survivor si am si o intrebare pentru voi: De ce credeti ca Stefan nu mai este alaturi de Elena in aceasta competitie? Pentru ca el asta a facut de cand a intrat, a pornit un razboi cu Zanni, cu Sebi, era inclusiv impotriva mea, o sustinea pe Elena mai mult si credea mai mult in Elena decat in mine, si sunt foarte curioasa ce l-a facut sa-si schimbe parerea”, a spus Raluca, pe contul ei de Instagram.