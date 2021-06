Raluca Pascu, prima reacție după ce Pepe, fostul soț, a apărut sărutând altă femeie

Raluca Pastrama si Pepe [Sursa foto: Facebook] 14:51, iun 14, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Cu toate că au divorțat și acum au vieți separate, fanii Ralucăi Pascu și ai lui Pepe se așteaptă la o declarație din partea acesteia, mai ales că în urmă cu câteva zile cântărețul a fost surprins în ipostaze romantice cu o tânără pe nume Yasmine.

Cei doi se aflau la o petrecere, unde și-au făcut câteva poze împreună și chiar s-au sărutat.

Ce părere are Raluca Pascu despre noua relație în care tatăl copiilor ei tocmai a intrat?

Reacția Ralucăi nu a întârziat să apară, însă ea a fost considerată de internauți ca fiind o reacție subtilă la tot ceea ce a fost scris în presă. Fanii au sesizat pe contul de Instagram al brunetei un videoclip în care aceasta zâmbește și face cu ochiul, videoclip pus la InstaStory la puțin timp după ce Pepe a fost surprins alături de noua lui cucerire. Ceea ce i-a dus cu gândul la o posibilă reacție a fost însă melodia pusă de fosta soție a artistului pe fundal, ale cărei versuri spuneau: "I feel invincible" (n.r "Mă simt invincibil/ă").

Să fie oare mesajul destinat special fostului partener de viață?

Raluca Pascu a postat un InstaStory. Face referire cumva la fostul soț?[Sursa foto: Captură Instagram]

Pepe are de gând să se căsătorească din nou

Pepe a declarat recent, într-o emisiune TV, faptul că își dorește să meargă din nou în fața altarului și să își refacă viața. Surpriza fanilor a fost și mai mare după ce, la preț de câteva zile de la declarație, cântărețul și-a dat "frâu liber" sentimentelor în public și a sărutat-o pe Yasmine, noua lui iubită: „Nu o să se știe despre mine cum fac, ce fac și până la urmă tot cu o tânără superbă o să fiu. Nu o să mă vedeți cu una, cu alta peste două săptămâni. Am fete, am copii, am alte priorități. Dacă găsesc ceva serios... De ce să nu mă însor?" a spus artistul. De asemenea, fostul soț al Ralucăi a amintit că el preferă relațiile în care îi este oferită multă libertate: "Eu nu am fost ținut în lesă în nicio relație și am fost mai mult plecat de acasă, decât acasă".

Pepe și Raluca au fost căsătoriți 8 ani și au împreună două fetițe, pe Maria și Rosa Alexandra.