Raluca Pastramă a simțit nevoia de o schimbare de imagine! Iată ce și-a făcut vedea și cum arată acum

După mai mulți ani de căsnicie, Raluca Pastramă și Pepe au decis să meargă pe drumuri separate. Aceștia au împreună două fetițe, una de 6 ani, iar alta de 8. Astfel, amândoi vor începe un nou capitol. Iată cum a ales să-și înceapă Raluca Pastramă viața de viitoare burlăciță.

Raluca Pastramă are o nouă imagine

„O femeie care își tunde părul începe o nouă viață”, spune o vorbă veche. Pe același principiu se pare că a mers și Raluca Pastramă care a vrut să arate că începe un nou capitol în viața ei, acela de femeie divorțată .

Vedeta a decis că este timpul perfect pentru o schimbare radicală de look [Sursa foto: Instagram]

Așa că nu a stat prea mult pe gânduri și și-a făcut o schimbare radicală de look. Astfel, vedeta a ales să-și tundă părul și pare că și-a mai închis nunața de păr.

Raluca și Pepe, în pragul divorțului

a scris Raluca Pastramă pe contul său de Instagram.

Raluca Pastramă și Pepe s-au căsătorit în 2012, iar dragostea dintre ei părea desprinsă din povești. Așa că nimeni nu a anticipat că cei doi vor ajunge în

ipostaza aceasta. După opt ani de mariaj, cei doi vor merge pe drumuri separate și vor divorța.

„Anul 2020 nu a fost un an ușor pentru nimeni, nu doar din cauza pandemiei. A fost și cu divorțul, nu ne ascundem. Sunt schimbări majore în viața mea și acum. Lucrurile sunt așa cum le-am prezentat în primul clip video. Au fost mici derapaje. Cineva a încercat să creeze ceva vorbe. Nu s-a pronunțat nimic, e o situație amiabilă. Am hotărât și am stabilit ceva de la bun început. Au fost mici derapaje, nu ale mele. Au trecut. Dar rămâne cum am stabilit. Fetele sunt și la mine, dar și la ea. E normal, suntem părinți. Eu am insistat să vorbesc cu Raluca și am reușit. Cred că și ea și-a dorit asta, indiferent de influențele din alte părți. Am avut discuții cu ea. Nu au fost escapadele despre care s-a vorbit. Nu mă mai poate surprinde nimic acum. Lucrurile sunt foarte clare. Nu mai contează, am trecut peste. Trebuie să ne creștem copiii frumoși, să avem o relație frumoasă. Și, ce crezi? Chiar am reușit în ultima perioadă”, a declarat Pepe pentru emisiunea La Măruţa.