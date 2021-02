Raluca Pastramă a spus tot adevărul despre așa-zisa aventură cu milionarul din Qatar! Declarații bombă: ”Eu nu l-am înșelat pe Pepe”

In articol:

Raluca Pastramă a spus, în sfârșit, lucrurilor pe nume. Fosta soție a lui Pepe a vorbit despre divorțul de artist, despre fiicele pe care le au împreună, dar și despre faptul că a fost acuzată că l-a înșelat pe cântăreț. Nimic mai neadevărat, după spusele Ralucăi Pastramă. Tânăra mămică, după ce a ieșit din biroul notarial unde a semnat actele pentru divorț, s-a enervat teribil atunci când a fost întrebată de bărbatul misterios din viața

Ulterior, fosta soție a lui Pepe s-a hotărât să vorbească despre acest subiect și să spună adevărul.

“ Ca să lămureasă şi acest aspect. Apropo şi de chestia asta cu tata, s-a scris că vezi, Doamne, tata este supărat pe mine că l-am înşelat eu pe Pepe. Niciodată în vecii vecilor, amin! În primul rând, eu nu l-am înşelat pe Pepe şi în al doilea rând, tata în viaţa lui şi dacă l-aş fi înşelat, tata nu ar fi zis chestia asta. Indiferent ce ar fi, moartă, coaptă şi îndiferent îm ce stadiu aş fi, sunt copilul lui mai presus de orice pe faţa pământului. Asta aşa ca să închidem şi subiectul ăsta. În legătură cu relaţia dintre ei, nu are ce relaţie să mai existe atâta timp cât noi nu mai formăm o familie, nu s-au certat, nu sunt discuţii, nu s-a certat absolut nimeni cu nimeni”, a spus Raluca Pascu pentru Antena Stars.

Raluca a fost întrebată ce i-a spus lui Pepe în fața notarului.

Raluca Pastramă a vorbit despre custodia fetelor

Vedeta nu a ezitat nicio clipă să răspundă:

Fosta soție a lui Pepe a vorbit și despre custodia micuțelor pe care

le are împreună cu artistul. Vedeta a explicat cum stă de fapt situația, după ce au apărut mai multe zvonuri conform cărora Raluca ar fi fost de acord să le lase pe fetițe la Pepe.

“ Îţi dai seama că bucuroasă nu pot să fiu că nici un om nu pleacă la drum şi nu se căsătoreşte ca să se despartă mai ales cu doi copii la mijloc. Asta a fost să fie. Dumnezeu ne-a ajutat, ne aşează viaţa cum ştie El mai bine şi mergem înainte pentru copiii noştri.

Înţelegerea noastră parentală, avem jumătate – jumătate. În acordul parental, 50 la mine, 50 la el pentru că aşa am stabilit de la bun început. Una peste alta, noi avem copii mici. Fetele dacă vor să stea mai mult la mine, stau mai mult la mine, dacă într-o zi când vor ele la tatăl lor, le duc la tatăl lor, adică e şi la voinţa lor şi totul spre binele lor. Oricum, ele stau mai mult la mine, în principiu la mine că Rosa stă la grădiniţă, pe Maria o duc dimineaţa la şcoală”, a mai spus Raluca, potrivit sursei citate.

Raluca Pastramă și Pepe

De asemenea, tânăra mămică a spus că ea niciodată nu va renunța la fetițele ei, indiferent de ce se va întâmpla. “Multe aberații. Asta cum că mi-am dat eu copiii. Păi, eu îmi dau mâinile şi copiii nu mi-i dau. Niciodată în viaţă asta, să audă toată presa din România şi toată lumea să audă treaba asta, că eu îmi tai mâinile şi picioarele şi copiii mei niciodată nu-i dau. Ca să se înţeleagă treaba asta. (…) Oricum, pe mine nu mă interesează aberaţiile astea cu băieţi, cu ce vorbeşte lumea şi nişte apropiaţi, pentru mine nu există aşa ceva. Nu am stat niciodată să comentez chestii de genul acesta, nu mă interesează. Pentru mine, oamenii ăştia sunt egali cu zero, nu există. Eu am viaţa mea personală”, a mai spus bruneta.