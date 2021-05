Raluca Pastramă a trecut prin momentele dificile după divorțul de Pepe: „Eram ca o umbră...”

In articol:

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat după aproximativ 10 ani de relație și opt de căsnicie. Cei doi s-au prezentat la notar în luna februarie a acestui an și au încheiat oficial mariajul. După o perioadă în care a stat departe de ochii presei, bruneta a oferit primul interviu despre perioada dificilă prin care a trecut.

Ea a mărturisit că s-a simțit la pământ atât din puncte de vedere psihic, cât și fizic, pentru o perioadă de cinci luni de zile.

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram ca o umbra. După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc”, a spus fosta soție a lui Pepe pentru un post de televiziune.

Raluca Pastramă și Pepe [Sursa foto: Instagram]

Raluca Pastramă își dorește o nouă relație: „Nu o să rămân singură la 30 de ani”

În același interviu, Raluca Pastramă a mărturisit că relația dintre fostul ei soț și fetițele este una foarte bună. Legat de o noă relație, chiar dacă nu se gândește la asta momentan, bruneta a declarat că va veni pe parcurs.

„Le iubește, le face toate plăcerile, este pentru ele acolo oricând, oricum, nici nu se pune în discuție altceva. Nici nu vreau să îl laud, eu spun doar care sunt faptele. Este un părinte bun. Eu consider că el este un om extrem de deștept, de matur și de inteligent care să nu permită vreunei persoane să aibă un comportament deranjant pentru fetițe, nici nu se pune în discuție. O relație nouă va veni în timp, probabil, doar nu o să rămân singură la 30 de ani o viață întreagă. Dar nu mă gândesc la asta acum”, a mai adăugat Raluca Pastramă.