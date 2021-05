Raluca Pastramă, adevărul despre o nouă relație: „Nu o să rămân singură la 30 de ani”

In articol:

Raluca Pastramă și Pepe au fot împreună aproape 10 ani de zile. Cei doi au decis să pună capăt căsniciei lor în luna noiembrie a anului trecut, iar anul acesta s-au prezentat în fața notarului. Cei doi au fost cât se poate de discreți legat de acest divorț.

Pentru prima dată, fosta soție a artistului a oferit un interviu în care a vorbit despre despărțire. Bruneta a a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Pepe. Referitor la o nouă relație, Raluca Pastramă a subliniat faptul că în momentul de față este singură, însă acest lucru nu va rămâne mereu așa.

„Le iubește, le face toate plăcerile, este pentru ele acolo oricând, oricum, nici nu se pune în discuție altceva. Nici nu vreau să îl laud, eu spun doar care sunt faptele. Este un părinte bun. Eu consider că el este un om extrem de deștept, de matur și de inteligent care să nu permită vreunei persoane să aibă un comportament deranjant pentru fetițe, nici nu se pune în discuție. O relație nouă va veni în timp, probabil, doar nu o să rămân singură la 30 de ani o viață întreagă. Dar nu mă gândesc la asta acum”, a declarat fosta soție a lui Pepe, pentru un post de televiziune.

Pepe și Raluca Pastramă au avut o relație de nouă ani de zile[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Reacţia lui Cătălin Moroșanu la dezvăluirile BZI.RO precum că Sergiu, tăticul călăreț, şi-a vândut casa: Când o să mă duc la Iaşi o să am o discuţie cu el- bzi.ro

Motivul pentru care Raluca Pastramă a divorțat de Pepe! S-a aflat abia acum

Raluca Pastramă susține că problemele dintre ea și soțul ei au existat de mai bine de câțiva ani. Ei au încercat să mai dea o șansă căsniciei lor, însă divorțul a fost un denodământ pe care nu puteau să îl evite.

Citeste si: Pepe și Raluca Pastramă, împreună de Paște! Cum au fost surprinși alături de fiicele lor

„Au fost ani întregi în care am încercat amândoi. Nu a fost să fie. Este cel mai bine să nu te mai uiți înapoi. Doar să înveți din ce a fost, să nu mai repeți greșeli, asta clar. Dacă ai învățat, atunci da, poți merge înainte și poți progresa. Dacă n-ai învățat și sta să te uiți tot timpul în trecut și stai să te gândești ce-ar fi fost dacă, atunci n-ai făcut nimic.(...) Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți.

Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine”, a declarat Raluca Pastramă.