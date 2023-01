Raluca Pastramă, imagini adorabile cu cea de-a treia fetiță! Cât de mare a crescut micuța Maryam: „Mulțumesc, Doamne, pentru tot”

In articol:

După divorțul dureros de Pepe, Raluca Pastramă și-a regăsit fericirea în brațele lui Ibrahim, alături de care a devenit mămică de fetiță pentru a treia oară. În vârstă de 31 de ani, fosta soție a lui Pepe a adus-o pe lume pe micuța Maryam în urmă cu doar câteva luni, pe data de 13 iunie 2022.

Cu numai două zile înainte să nască, s-a căsătorit cu alesul inimii sale.

Cei doi părinți sunt foarte mândri de micuța lor fetiță și, ori de câte ori au ocazia, postează imagini cu cea mică pe rețelele de socializare.

„Mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat, pentru tot ce mi-ai luat și pentru tot ce mi-ai lăsat”, este mesajul pe care Raluca Pastramă l-a scris în mediul online, după ce a postat prima imagine cu fiica sa.

Cum a trecut Raluca Pastramă peste divorțul de Pepe?

Despărțirea de Pepe a venit la pachet cu multă suferință și confuzie pentru Raluca Pastramă. Primele luni după despărțire au fost critice pentru fosta soție a lui Pepe. Pierdea în greutate pe zi ce trece, având nevoie de luni bune pentru a se reface.

La ceva timp după divorț, Raluca Pastramă a vorbit despre perioada grea prin care a trecut, dar și despre cum a reușit să-și învingă cele mai copleșitoare stări de tristețe.

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă... Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram că o umbră.

După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc.”, a spus Raluca Pascu în cadrul unei emisiuni TV.