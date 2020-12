Raluca Pastramă l-a înselat sau nu pe Pepe? Bruneta rupe tăcerea despre relația cu medicul arab

Anunțul divorțului dintre Pepe și Raluca Pastramă a luat prin surprindere lumea mondenă. Cei doi păreau cuplul potrivit, iar împreună au două fetițe de care se ocupă foarte mult. Despre brunetă au apărut mai multe zvonuri conform cărora ea ar fi avut o aventură cu un medic arab din Qatar, de mai bine de un an de zile. Cei doi ar fi avut și o mică excapadă la munte, fără ca Pepe să știe. (Citeste si: Pepe, gest de iubire pentru Raluca Pastramă! Dovada că încă are sentimente pentru fosta soție)

In articol:

Apropiații cuplului au dezvăluit că între Raluca Pastramă și bărbatul misterios există sentimente reale, pe care în relația cu Pepe nu le mai are. „Pepe are informații că Raluca îl înșela încă de acum un an. Cu sentimente. Ea nu a trăit o simplă aventură. În ultimele luni, el a strâns dovezi multe. Da, soția lui a avut o relație stabilă în paralel, Pepe îl și cunoaște pe acest bărbat. Mult timp el nu a simțit nimic, dar când soția a început să devină din ce în ce mai rece, el și-a dat seama că ceva se întâmplă!”, a declarat o sursă apropiată, pentru Playtech.

Raluca Pastramă neagă că și-ar fi înșelat soțul [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cum justifică brancardierul uciderea pacientei pe care a decuplat-o de la aparate - evz.ro

Citeste si: Lichidul care previne infectarea cu noul coronavirus. Ce spune Streinu Cercel despre apa de la robinet - bzi.ro

Raluca Pastramă, prima reacție după ce a fost acuzată că și-a înșelat soțul

Raluca Pastramă a făcut noi declarații despre divorțul de Pepe. Bruneta a decis să pună capăt tutror speculațiilor conform cărora l-ar fi înșelat pe tatăl fetițelor ei. Ea a declarat că nu este nimic adevărat și, mai mult decât atât, nu există nicio judecată în familia ei, pentru că ei ei sunt rromi romanizați. (Citeste si: Pepe, mesaj cu subînțeles despre infidelitatea Ralucăi Pastramă: „Să vezi adevărul, dar să crezi în continuare minciunile”)

„Nu este adevărat nimic. În plus, noi suntem rromi românizaţi, care recunosc doar legile statului, nu mergem la tribunalul judecătoresc al rromilor”, a declara Raluca Pastramă, pentru Playtech.ro.