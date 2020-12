Raluca Pastramă, mesaj subliminal pentru Pepe: ”Motivul pentru care vreau...”

Pepe și Raluca Pastramă au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Ulterior, cei doi au decis să meargă fiecare pe drumuri separate. Anunțul făcut de artist i-a luat pe toți prin surprindere, mai ales că cei doi formează un cuplu de 8 ani și au împreună două fetițe superbe. Divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă a devenit un subiect foarte controversat în showbiz-ul românesc. Se pare că între cei doi nu mai există șanse de împăcare.

Cu toate astea fanii celebrului artist încă mai speră la o împăcare. Recent, Raluca Pastramă i-a transmis lui Pepe un mesaj subliminal pe rețelele de socializare. Totodată, mesajul brunetei are legătură cu fetițele lor, dar și cu modul în care vor decurge lucrurile între ei.

Prin intermediul mesajului postat de Raluca Pastramă pe contul ei de Instagram, le-a dat internauților de înțeles că nu mai există cale de împăcare între ea și cântăreț. Ba mai mult decât atât, frumoasa brunetă a mărturisit că fetițele sale rămân singura ei dragoste.

„Copiii mei sunt motivul pentru care vreau să mă trezesc în fiecare dimineață. Iubirile mele, vă iubește mami mai presus de cuvinte”, mesajul scris de Raluca Pastramă pe contul său de Instagram.

Pepe o amenință pe mama fetițelor sale cu judecata țigănească

În plus, Pepe o amenință pe mama fetițelor sale cu judecata țigănească. Potrivit unei surse apropiate Pepe are informații că frumoasa brunetă îl înșela încă de acum un an. În ultimele luni, celebru artist a reușit să strângă multe dovezi. Pepe a decis să apeleze la judecata țigănească să se răzbune pe Raluca Pastramă. Cântărețul îi cere despăgubiri uriașe, pentru infidelitate.