Raluca Pastramă, prima reacție după ce Pepe s-a afișat cu iubita: „Are nevoie de atenție”

Pepe nu mai este un bărbat singur! După divorțul de Raluca Pastramă, latino lover-ul și-a găsit din nou fericirea în brațele unei alte domnișoare. Yasmine Ody este noua iubită a cântărețului, care este cu 16 ani mai tânără decât el. Cei doi și-au făcut deja relația oficială atât în mediul online, cât și în public.

Raluca Pastramă a făcut mai multe declarații pentru Playtech, în care a vorbit despre fostul ei soț. Bruneta a mărturisit că Pepe este un bărbat care are nevoie de atenție și oferă foarte multă iubire la rândul lui. Ea nu s-a arătat deranjată de imaginile care au apărut în mediul online, în contextul în care a fost cea care a încheiat relația.

„Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles.

Eu am pus punct. Lucrurile nu mai funcţionau de foarte mult timp în căsnicia noastră şi m-am gândit foarte bine la ce e de făcut. Am luat greu acea decizie, dar, odată luată, nu a mai fost cale de întoarcere. Fiecare dintre noi avem acum viaţa noastră dar, aşa cum am mai spus-o, noi avem împreună doi copii minunaţi, care se vor bucura mereu de toată căldura şi de toată atenţia noastră!”, a declarat Raluca Pastramă, pentru Playtech.ro.

Ce spune Raluca Pastramă despre o nouă relație

Chiar dacă soțul ei este deja într-o altă relație, Raluca Pastramă a mărturisit că lucrurile nu stau la fel și pentru ea. Fosta soție a lui Pepe nu are în plan să intre într-o nouă relație la momentul actual.

„Acum nu mă interesează anumite lucruri, am alte priorităţi. Nu simt nevoia unei aproprieri fizice sau psihice. M-am gândit mereu că voi fi soţia unui singur bărbat. Nu m-am imaginat vreodată că voi îmbrăca rochia de mireasă mai mult decât o dată în viaţă. Iar la capitolul acesta am eşuat. Trebuie să învăţ din greşeli, fiindcă am înţeles că poţi face greşeli şi la 40, şi la 50 de ani, şi mai târziu. Şi apoi trebuie să înveţi să le accepţi!”, a mai spus bruneta, pentru sursa citată.