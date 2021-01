Raluca Pastramă, scrisoare de dragoste pentru Pepe după despărțirea cu scandal?!

In articol:

Pepe și Raluca Pastramă i-au lăsat pe toți mască, după ce au anunțat că divorțează. Artistul și mama fetițelor lui au avut parte de mai multe certuri, care au stârnit vâlvă în spațiul public.

Citeste si:Tatăl lui Pepe a sărit să-l bată pe Corneliu Vadim Tudor din cauza unei femei! Ion Talent: ”Cât l-am alergat! Din cauza lui m-a dat afară de la Bulevard”! Dezvăluiri în premieră

De curând, Pepe a primit un cadou misterios, dar foarte important. Cântărețul a dezvăluit faptul că în curtea lui, și-a făcut apariția apariția un colet împreună cu o scrisoare. Fostul partener al Ralucăi Pastramă a ținut să precizeze că este cel mai frumos cadou pe care l-a primit, chiar dacă nu știe cine este expeditorul.

”Am primit un dar astăzi. Nu am știut ce se află în curte, am văzut un panou așa înfofolit. L-am întrebat pe Dan și mi-a spus că a primit un colet pentru Pepe și el credea că e o scrisoare de la YouTube sau de la partenerii noștri. Uitați tabloul acela din spate, nu știu de cine este pictat. Nici nu știu dacă a existat poza asta cu mine vreodată, pentru că poza cu mine cu sacoul este într-un cadru, iar fetele sunt cumva dintr-o altă poveste. Dar tabloul este superb, este cel mai frumos cadou pe care mi-l putea aduce Moșul. Nu știu cine mi l-a trimis.

Am primit și o scrisorică, cu un text absolut senzațional,plin de mister și de dragoste și mulțumesc pentru asta. Nu pot spune decât că sunt plăcut impresionat. Promit să pun acest tablou în camera mea după ce renovez camera. Mulțumesc mult de tot autorului și celui care a avut ideea. Ar fi frumos să aflu, să îmi specificați de unde a pornit ideea, cine mi l-a trimis. Cine mi l-a trimis mă iubește atât de tare încât să îmi dau seama că Moș Crăciun există.”,a dezvăluit Pepe.

Citeste si: Liviu Dragnea forţează eliberarea. La ÎCCJ, avocata lui a depus o cerere specială - evz.ro

Citeste si: Ce se va întâmpla cu persoanele care se vor vaccina împotriva coronavirusului. Anunțul făcut de autorități - bzi.ro

Pepe

Pepe, scrisoare de dragoste din partea Ralucăi Pastramă?!

Odată cu tabloul superb, Pepe a primit și o scrisoare de dragoste. Acesta a citit-o live, iar fanii i-au transmis mesaje referitoare la faptul că bilețelul de iubire a fost trimis, cu siguranță, de Raluca Pastramă.

Citeste si:Raluca Pastramă a simțit nevoia de o schimbare de imagine! Iată ce și-a făcut vedea și cum arată acum

Pe de altă parte, Pepe susține că scrisoarea poate să fie trimisă de o fană înfocată, care l-ar fi întâlnit la vreun concert.

„Am înțeles că niciodată nu o să fiu mai mlt decât o oră petrecută împreună din când în când. Am înțeles că ești un om mult prea mare pentru oameni mici și știu că meriți tot ce este mai bun în lume. Sunt 21 de ani de când simt ce nu am crezut vreodată ce se poate simți: totul, la o intensitate care mă doare uneori. (Pepe: „21 de ani înseamnă cariera mea”) Sun șase ani de când visul meu s-a împlinit, de când te-am sărutat și te-am vrut. Ai fost visul meu dintotdeauna, ai fost acel ceva de neatins. Ai fost omul suprem și totul meu la care nu am crezut că pot să ajung vreodată.

Asta e modul meu de a-mi lua la revedere de la ceva ce nu am putut să am. Îmi voi continu aviața încercând să închid bine undeva tot ceea ce simt, mărturisindu-și ceea ce tu știai deja. Pot doar să sper că poate, într-o altă viață, ne vom revedea și o să fii și tu cel care simte. Crăciun fericit!”,scrie în biletul pe care l-a primit Pepe, odată cu tabloul.