Raluca Podea încinge orice loc cu prezența ei, chiar și parcarea de la mall! La cât de mulați sunt colanții, gradul de sexy ea întrecut orice limită | EXCLUSIV

Raluca Podea este frecvent în atenția presei, urmărind-o un număr mare de persoane. Aceasta are un fiu și demonstrează pe zi ce trece că vârsta e doar un număr. Deși are o viață de invidiat, blondina consideră că mai are de lucrat pe planurile vieții ei.

Raluca Podea, mai mulată ca oricând

Paparazzi WOWbiz v-o prezintă azi pe Raluca Podea interzis de sexy. Cu o fetiță de mână și o doamnă mai în vârstă după ea, vedeta și-a etalat trupul fără cusur pe stradă, mai exact în parcarea unui mall. Colanții extrem de mulați pe șoldurile late au făcut-o să fie un magnet de priviri. Nu e un secret pentru nimeni că Raluca și-a făcut mai multe operații estetice, printre care și mărire de fund.

Se pare că îi priește îmbrăcămintea sport vedetei. În buletin, vârsta Ralucăi Podea este de 35 de ani, dar în realitate, ar putea concura lejer la un concurs de miss cu puștoaicele de 18 ani. Nu își arată deloc vârsta atât prin aspect, cât și prin atitudine. Revenind la colanții mulați, Raluca Podea ne-a lăsat cu ochii în soare, urcându-se în mașină.

Raluca Podea își visează tatăl decedat frecvent

În urmă cu un an, Raluca Podea și-a pierdut tatăl. Acesta s-a stins din viață, iar vedeta cu greu și-a putut reveni. În prezent, îl visează extrem de des și primește semne din lumea de dincolo. Într-un interviu exclusiv, Raluca ne povestea un episod terifiant, care e legat de moartea tatălui său.

L-a descris pe omul care a crescut-o și s-a emoționat teribil. Vedeta ne-a mai zis și cum îl visează de obicei pe tatăl ei.

"Până la 40 de zile, noi am montat o cameră în casă și l-am văzut că a venit. Noi l-am înmormântat și i-am pus o șapcă în cap. Se vede că a venit, pe cameră se vede aburul cum intră și cum iese. În primele 40 de zile l-am visat doar alb – negru, după acele 40 de zile am început să îl visez lângă noi. În visez foarte des, este tot timpul alături de mine și cred că de fiecare dată când îmi este greu, el este lângă mine. El a fost întotdeauna mai sobru, un bărbat adevărat! Când a avut problemele acelea cu boala, se schimbase cu totul", a declarat Raluca Podea, pentru WOWnews.

