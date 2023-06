Raluca Podea, mărturii tulburătoare la un an de la moartea tatălui său! Vedeta a povestit cum își alină dorul: "Am luat acasă lumânarea de la spital" | EXCLUSIV

In articol:

Raluca Podea și-a pierdut tatăl în primăvara anului trecut, atunci când bărbatul a pierdut lupta cu o boală cruntă.

Vedeta a suferit enorm în acele momente și încă îi simte lipsa părintelui său, chiar dacă este conștientă că o veghează în fiecare moment.

Invitată la Online Story by Cornelia Ionescu, Raluca Podea a vorbit despre drama suferită anul trecut, dar și despre cum își alină dorul de tatăl său, în cele mai grele momente. Frumoasa blondină l-a văzut pentru ultima oară pe patul de spital, atunci când medicii i-au spus că acela ar putea fi ultimul moment în care îl întâlnește în viață.

Raluca Podea, totul despre ultimul moment când și-a văzut tatăl în viață

Tatăl vedetei fusese internat într-o clinică din București, el fiind diagnosticat cu o boală cruntă. În primăvara anului trecut, bărbatul a pierdut lupta cu boala și a încetat din viață, iar cele care i-au fost alături în fiecare clipă au fost vedeta și mama acesteia.

La WOWnews, Raluca Podea a povestit cum a decurs ultima sa întâlnire cu tatăl ei, chiar în timp ce bărbatul se afla pe patul de spital.

"Doctorii mă tot sunau noaptea, dimineața. M-au sunat într-o dimineață și mi-au spus că tatăl meu a intrat în comă. M-am dus atunci imediat la spital și medicul care era de gardă mi-a spus că nu este un moment bun și că nici el nu arăta prea bine, dar dacă aș vrea să-l văd pentru că poate este ultima dată.

Era deja intubat, ventilat mecanic și am intrat să-l văd, deși știam că poate o să fie șocul foarte mare și nu o să mai dorm pentru că eu sunt fricoasă. Am intrat și l-am văzut, era pe pat.

Eu i-am spus Tatăl nostru și l-am închinat. L-am mângâiat pe picior și apoi sâmbătă noaptea m-au sunat de la clinică să îmi spună că tatăl meu a murit", a dezvăluit Raluca Podea, la WOWnews.

Raluca Podea a păstrat lumânarea tatălui său

Vedeta a dezvăluit în emisiunea Corneliei Ionescu că și-a dorit foarte mult ca tatăl său să moară cu lumânarea aprinsă, așa cum se obișnuiește. Raluca Podea l-a împărtășit și spovedit pe tatăl său cât acesta a stat în spital, iar una dintre cele mai mari dorințe ale sale a fost ca acesta să nu se stingă fără lumină.

"A murit sâmbătă noaptea la 01:35. Am avut noroc de niște oameni foarte buni. I-am rugat ca tata să nu moară fără lumânare pentru că eu l-am spovedit și l-am împărtășit pe tot timpul perioadei acesteia de trei ani.

Era împărtășit și spovedit așa că i-am rugat, dacă se poate, să îi țină lumânarea. Am luat-o și o am acasă, am pus-o într-un loc în care să o țin cu mine", a mai dezvăluit sexy vedeta.

Raluca Podea își visează extrem de des tatăl

Până la 40 de zile, vedeta mărturisește că l-a visat pe tatăl său doar în culori alb – negru, iar după pomana de șase săptămâni, diva a dezvăluit că visele sale s-au schimbat. Mai mult decât atât, Raluca Podea a povestit că tatăl său a venit la ea acasă în cele 40 de zile, iar momentul a fost surprins de o cameră montată în casă.

"Până la 40 de zile, noi am montat o cameră în casă și l-am văzut că a venit. Noi l-am înmormântat și i-am pus o șapcă în cap. Se vede că a venit, pe cameră se vede aburul cum intră și cum iese. În primele 40 de zile l-am visat doar alb – negru, după acele 40 de zile am început să îl visez lângă noi.

În visez foarte des, este tot timpul alături de mine și cred că de fiecare dată când îmi este greu, el este lângă mine.

El a fost întotdeauna mai sobru, un bărbat adevărat! Când a avut problemele acelea cu boala, se schimbase cu totul", a mai explicat vedeta, la WOWnews.

