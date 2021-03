Raluca Turcan, reacție neașteptată după ce a fost surprinsă fără mască de protecție: "Am solicitat să fiu amendată"

In articol:

Raluca Turcan a avut o prima reacție după ce a fost surprinsă fără mască de protecție. Ce a spus Ministrul Muncii despre incident?!

Raluca Turcan, surprinsă fără mască de protecție

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost surprinsă fără mască de protecție într-o remorcă cu mai multe persoane.

Miercuri, 31 martie, omul politic a avut o primă reacție în ceea ce privește neregula. Susține că a solicitat să fie amendată și că nu a fost vorba despre vreo sfidare sau de nepăsare, ținând cont că a respectat cu strictețe regulile de la începutul pandemiei de coronavirus.

Citeste si: Raluca Turcan: „35.000 de persoane cumulează pensia cu salariul, la stat”

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

"Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente și în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenție, pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare", a explicat Raluca Turcan.

În continuare, și ministrul Sănătății a transmis un mesaj neașteptat. În urmă cu doar câteva zile, Vlad Voiculescu a fost surprins pe holurile Parlamentului în timp ce stătea fără mască de protecție.

Astăzi, politicianul susține că și el a cerut să fie amendat.

Citeste si: Raluca Turcan s-a vaccinat împotriva coronavirusului! Mesaj transmis de Ministrul Muncii: "M-am vaccinat, după un an de zile în care am fost îngrijorată"

Vlad Voiculescu, surprins fără mască în Parlament

"Este absolut necesar ca oamenii să respecte regulile- oamenii, companiile, partidele politice în ansamblul lor sau politicienii. Este necesar să respecte regulile cât și să îndemne pe toată lumea să facă lucrul ăsta. În acest sens am luat și eu legătura și m-am cerut să fiu amendat. Voi contribui la bugetul statului și îmi cer încă o dată scuze pentru o neatenție vinovată, de altfel"- a declarat ministrul Sănătății.