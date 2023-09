Ramona de la Clejani, plină de durere, după ce s-a revăzut cu tatăl ei, Ioniță de la Clejani: „Nu-l urăsc” | EXCLUSIV

In articol:

Ramona de la Clejani a vorbit, plină de durere, despre relația pe care a avut-o cu tatăl ei, celebrul Ioniță de la Clejani! În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Ramona a povestit că nu a avut parte niciodată de iubirea paternă, indiferent de cât de multe eforturi a făcut și de câte umilințe a îndurat.

Ioniță o trata cu indiferență și îi dădea doar mărunțiș, atunci când ea venea cu autobuzul din satul vecin să îl vadă. În ciuda unei copilării în care a simțit cum sărăcia o doboară sau a unei adolescențe de coșmar, în care practic a fost obligată să se mărite de la 15 ani, Ramona de la Clejani nu își urăște tatăl, pe care l-a revăzut, acum, după 24 de ani de ignorare din partea lui.

Cum s-a revăzut Ramona cu tatăl ei, Ioniță de la Clejani?

Ramona de la Clejani a povestit printre lacrimi despre revederea cu tatăl ei, după 24 de ani. Nici în ultimul ceas nu a fost îmbrățișată și în continuare îl poate privi doar ca pe un artist. Dacă l-a iertat și ce simte pentru părintele ei, care nu a recunoscut-o niciodată, a spus chiar Ramona.

„Nu am vorbit cu nimeni până acum, vă spun vouă în exclusivitate. Cântând cu formația George Talent, la un eveniment a fost el invitat cu program surpriză. Cum s-a întâmplat în noaptea aia, am fost trimisă de către formația să cânt un alt program, în altă locație. Eram atât de supărată că nu am apucat să îl văd, a fost cea mai mare dorință a mea. Eu mi-am zis că trebuie să muncesc să îl văd pe tata, pentru că e un nume mare în muzică. M-am dus la o mânăstire și m-am rugat să mi-l aducă pe tata. Nu îl mai văzusem de la 12 ani. Mergeam la un eveniment, eram cu Dan Bursuc, și a venit și tata acolo, acum două săptămâni. Când am auzit că a venit Ioniță de la Clejani, m-am blocat direct. Când l-am văzut, m-am dus la el, ne-am uitat unul la altul, a rămas blocat. Nu știam ce să îi zic. L-am privit ca pe un artist, așa cum e el. Eu nu sunt supărată pe el, în continuare în voi păstra ca ghid în viața mea, ca muzicant. Îmi doresc să calc pe urmele lui. Nu am nimic cu el, l-am iertat. Îl iubesc cu tatăl meu. Când are nevoie de mine, îi dau și casa și viața, tot.”

Ramona de la Clejani, viață dureroasă, în lipsa lui Ioniță de la Clejani

Ramona de la Clejani a îndurat o sărăcie cruntă. Ioniță de la Clejani îi plătea pensie alimentară doar 200 de lei pe lună, fără să o viziteze nici măcar o dată. Printre lacrimi și suspine, artista ne-a dezvăluit de ce părintele ei nu i-a fost aproape.

„Oricât aș masca și încerc să înfloresc în fiecare zi, pentru că fac milioane de strategii cu mine. Eu m-am schimbat radical, dar în sufletul mei sunt cicatrici. Nu știu când o să se vindece și mă rog la Dumnezeu să mă bucur de viața pe care o trăiesc acum, deși îmi este foarte greu. Atunci când vine vorba de trecut, nu pot...trăiesc acolo. Mi-a lipsit tot timpul dragostea de tată, nu știu ce este. Tata îmi trimitea la 9 ani, 200 lei pensie alimentară. Tatăl meu este o fire mai rece, i-a fost mai ușor să mă trateze cu indiferență. Dumnezeu mi-a dat de la tata înfățișarea și mintea lui, îl apreciez.”, a declarat Ramona de la Clejani, al WOWnews.

