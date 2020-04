In articol:

Scandalul, care era să se transforme într-o bătaie în toată regula între Andreea Pirui și Roxana, a fost filmat de Andreea Oprică, iar imaginile au fost făcute publice apoi de Turcu, iubitul Roxanei. Acesta a postat pe pagina lui de Instagram filmulețul, care în scurt timp s-a viralizat. În imagini apar și alte fete care participă la scandal, printre acestea se află și Ramona, iar fanii Puterea dragostei au criticat-o imediat pe tânără, spunând că aceasta ar fi întărâtat-o pe Roxana.

Supărată de acuzațiile care i se aduc, după bătaia dintre Roxana și Andreea Pirui, Ramona le-a trimis fanilor ei un mesaj în care explică de ce se afla în mijlocul scandalului din hotel.

”Scriu acest mesaj ca să lămuresc pe toată lumea. Îmi doresc să nu mă mai judecați, băiețelul meu este crescut foarte bine de părinții mei, cât timp am fost acasă eu mă ocupam de el, eu stăteam cu el acasă, eu îl duceam și îl luam de la școală, părinții mei lucrând. Nu am venit la această emisiune să fiu mahalagioaică, să mă cert și să intru în conflicte. Eu nu am nimic cu nimeni, nu m-am certat cu nicio fată din acesată emisiune. În incidentul de aseară nu am fost implicată direct, am mers doar ca să atenuez situația și să nu se ajungă la ceva mai rău. Respect staff-ul și nu aș fi vrut să fie deranjați de acest lucru în toiul nopții. Sper că m-am făcut înțeleasă”, este mesajul transmis de Ramona de la puterea Dragostei

Ramona de la Puterea dragostei a povestit cine este tatăl copilului ei

Ramona este cea mai nouă concurentă intrată în casa Puterea Dragostei, înainte de declanșarea pandemiei de coronavirus și închiderea granițelor. Ramona a povestit că are 25 de ani că are un băiețel, care este mai mult un frate pentru ea, pentru că micuţul este în grija bunicilor lui de când avea câteva luni. Ramona s-a mutat în Germania, acolo unde se aflau părinții ei.

Tatăl fiului ei este un cetăţean român de etnie rromă care provine dintr-o familie extrem de conservatoare, iar legile staborului erau respectate cu stricteţe în comunitatea în care trăia şi Ramona, împreuna cu iubitul ei. Fata spune că el este cel care a greşit şi că relaţia lor s-a destrămat imediat după ce ea a născut, după doar un an şi jumătate de convieţuire.

Ramona de la Puterea Dragostei, mesaj pentru iubitul ei, după despărțire

Acesta este mesajul dureros pe care Ramona i l-a trimis fostului ei iubit, imediat după despărţire.

"Am pierdut multe în viaţă, dar cel mai mult mă doare şi regret că am pierdut cea mai importantă persoană din viaţa mea. L-am întâlnit pe el, pe băiatul pe care l-am iubit cel mai mult, dar pe el a trebuit să-l părăsesc, obligată de cei din jur, care, cică, îmi voiau binele. Aşa am mai pierdut o persoană importantă!!! Acum am rămas aproape singură, iar suferinţa m-a schimbat în rău...Am pierdut tot ce aveam mai de preţ. Oare mai am de pierdut ceva?", este mesajul cutremurător postat de tânără imediat după despărţirea de tatăl copilului său.