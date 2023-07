Ramona Gabor, adevărul despre relația cu Irinuca, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu: “Este specială” | EXCLUSIV

In articol:

Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor a venit în România într-o mini vacanță pentru aș vizita familia și prietenii. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Ramona a menționat că s-a stabilit în Dubai acum 12 ani și că pentru ea viața acolo este una foarte bună și fără griji.

Tot aceasta a vorbit și despre relația cu surorile ei, Alina și Monica Gabor, declarând că se înțeleg foarte bine și că pentru ea familia înseamnă tot. Deși îi place să fie discretă în ceea ce privește viața personală, Ramona a spus că are inima plină de iubire și că din acest punct de vedere este fericită, fiind într-o relație de multă vreme.

Ramona Gabor, mândră de nepoata ei

Deși locuiește de ani buni în Dubai, Ramona Gabor păstrează legătura cu familia ei. Ne-a vorbit despre Irinuca, despre care a avut doar cuvinte de laudă. Ramona a precizat cum se înțeleg și cum o descrie pe fiica surorii ei.

"Irina e o fetiță foarte specială. Nu mai e o fetiță acum, are 16 ani, a crescut, e înaltă, e frumoasă. Îi place foarte mult să meargă la școală. Subliniez asta, pentru că nu e chiar normal ca la vârsta asta adolescentină, principala ta pasiune să fie școala. Pentru ea, asta e principala ei pasiune, inclusiv în vacanțele de vară are tot felul de activități extrașcolare. Și-a luat permisul de conducere, deci conduce de la 16 ani. Sunt foarte mândră de ea, e foarte deșteaptă, e un om cu suflet bun, foarte responsabilă. E minunată, e ca un adult." , a declarat Ramona Gabor.

Ramona Gabor, totul despre relația cu surorile ei

Ramona Gabor afirmă că este foarte apropiată atât de Alina, cât și de Monica. Aceasta ne-a dezvăluit câteva detalii din culisele relației lor și cum se desfășoară revederea de fiecare dată.

"Eu cu familia mea mă văd foarte des, doar că nu e pe rețelele sociale. Încercăm să ne vedem foarte des, mă vizitează ei în Dubai sau ne întâlnim în Europa, America. Întotdeauna încercăm să ne facem timp pentru familie, iar revederea e foarte dulce. Eu am două surori, cea mai mare e cu 7 ani mai mare, Alina. Mă înțeleg foarte bine cu ea, nu ne-am certat niciodată în toată viața asta. Este cea care mereu ne dă sfaturi, ne protejează, are grijă de noi și o iubim foarte mult, pentru că e sora aceea care e mai înțeleaptă dinte noi. Cu Monica am o relație la fel de specială, noi suntem mai apropiate de vârstă și de aceea ne e și ma ușor să ne vedem. Ne întâlnim peste tot, călătorim ș-i vorbim în fiecare zi, cam cel puțin o oră pe zi.", a mărturisit Ramona Gabor, la WOWnews.

