Ramona Gabor, totul despre viața ei sentimentală! Cine este bărbatul cu care se iubește? "Am inima plină de iubire" | EXCLUSIV

Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor a venit în România într-o mini vacanță pentru aș vizita familia și prietenii. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Ramona a menționat că s-a stabilit în Dubai acum 12 ani și că pentru ea viața acolo este una foarte bună și fără griji.

Tot aceasta a vorbit și despre relația cu surorile ei, Alina și Monica Gabor, declarând că se înțeleg foarte bine și că pentru ea familia înseamnă tot. Deși îi place să fie discretă în ceea ce privește viața personală, Ramona a spus că are inima plină de iubire și că din acest punct de vedere este fericită, fiind într-o relație de multă vreme.

Ramona Gabor a dezvăluit detalii despre viața sa amoroasă

Ramona Gabor e secretoasă când vine vorba despre partea sentimentală, însă recent ne-a dezvăluit câteva detalii. Ne-a spus că iubște și nu de puțin timp. Cine este cel care o face fericită pe frumoasa Ramona Gabor?

"Am inima plină de iubire. Sunt cu cineva de foarte multă vreme, dar îmi place să păstrez această relație pentru mine și sufletul meu. Îmi place să fiu discretă, pentru că am trecut prin tot felul de lucruri când eram mai mică. Acum m-am mai maturizat și eu și știu că e bine să ții ce e aproape de sufletul tău să fie acolo, doar aproape de sufletul tău.", a declarat Ramona Gabor.

Ramona Gabor, totul despre relația cu surorile ei

Ramona Gabor afirmă că este foarte apropiată atât de Alina, cât și de Monica. Aceasta ne-a dezvăluit câteva detalii din culisele relației lor și cum se desfășoară revederea de fiecare dată.

"Eu cu familia mea mă văd foarte des, doar că nu e pe rețelele sociale. Încercăm să ne vedem foarte des, mă vizitează ei în Dubai sau ne întâlnim în Europa, America. Întotdeauna încercăm să ne facem timp pentru familie, iar revederea e foarte dulce. Eu am două surori, cea mai mare e cu 7 ani mai mare, Alina. Mă înțeleg foarte bine cu ea, nu ne-am certat niciodată în toată viața asta. Este cea care mereu ne dă sfaturi, ne protejează, are grijă de noi și o iubim foarte mult, pentru că e sora aceea care e mai înțeleaptă dinte noi. Cu Monica am o relație la fel de specială, noi suntem mai apropiate de vârstă și de aceea ne e și ma ușor să ne vedem. Ne întâlnim peste tot, călătorim ș-i vorbim în fiecare zi, cam cel puțin o oră pe zi.", a mărturisit Ramona Gabor, la WOWnews.

