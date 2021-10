Ramona Lăzuran, fina cuplului Prodan-Reghecampf, vine cu informații din culisele scandalului! Ce averi aveau, de fapt, la începutul relației: "Nu cred că nașa și-ar fi luat vreodată lângă ea un nimeni”

In articol:

Ramona Lăzuran, fina cuplului Prodan- Reghecamf, a vorbit despre relația nașilor ei și despre divorțul, care a venit ca o bombă în showbiz-ul monden! Vedeta spune că trăiește separarea lor definitivă, căci până la urmă fac parte din familie.

" Îmi este atât de greu să privesc la episoadele astea care rulează de ceva vreme pe anumite posturi. Nici nu știu ce să spun, cum să pun problema, pentru că nu înțeleg, nu înțeleg ce se întâmplă. Trăiesc despărțirea lor pentru că sunt familia mea și o trăiesc poate mai greu ca despărțirea mea. Pentru mine am știut să mă pregătesc, am știut ce se întâmplă, am cunoscut amănunte și factori distructivi.", a declarat Ramona Lăzuran, fina cuplului Prodan-Reghecampf, într-o emisiune TV.

Ramona Lăzuran, despre Corina Caciuc

Ramona Lăzuran a vorbit despre procesele pe care Corina le-ar pregăti împotriva Anamariei Prodan, susținând că Laurențiu Reghecampf nu ar accepta niciodată lângă el o persoană, care i-ar face rău trecutului său.

" Nu înțeleg de unde vine chestia asta cu faptul că ea pregătește procese (n.r.: Corina). Nu trebuie să credem tot ce se scrie. Eu nu cred că vreodată în această viață, acest om, Laurențiu Reghecampf, o să accepte lângă el o persoană care este dăunătoare trecutului său.", a adăugat Ramona Lăzuran.

Fina cuplului Prodan-Reghecampf a dezvăluit și ce avere aveau cei doi când s-au cunoscut. " Eu îi cunosc pe acești oameni foarte bine, vorbesc cu ei, am vorbit cu ei, sunt parte din mine și familia mea, parte din copilul meu pentru că sunt părinți spirituali pentru Maya, fiica mea.

Ei trăiau destul de modest, în ciuda faptului că doamna Ionela Prodan avea un statut și o avere impresionantă și atunci. Ei au plecat amândoi, însă nu de la aceste milioane de care vorbim acum că sunt de împărțit. Au pornit de la un salariu la FC Snagov, iar Anamaria de la un salariu de la o televiziune, care nu era atât de mare cum crede lumea.

Ei au muncit împreună și au crescut împreună. Însă, hai să nu mai aruncăm cu piatră pentru că Laurențiu Reghecampf nu este crescut de nimeni. Eu nu cred că nașa mea, Anamaria Prodan, și-ar fi luat vreodată lângă ea un nimeni. Omul acesta s-a născut cineva, a muncit enorm. A plătit cu prețul copilăriei tot ce are și cine este. Pentru că el nu a avut copilăria pe care au avut-o toți copiii, el a muncit enorm pentru a ajunge unde a ajuns, ca jucător în primul rând.", a mai spus Ramona Lăzuran.

Ramona a ținut să spună că a discutat recent cu amândoi. "Am vorbit de multe ori. Există o suferință foarte mare, e o traumă ce se întâmplă. Orice mamă care se vede peste noapte fără aripi, rămâne cu singura alinare copilașul ală de lângă ea. Automat intervine disperarea, intervin niste trăiri pe care nu mai poți fi stăpână. Încerci să atragi lângă tine persoane care ai impresia că te pot ajuta, nu te poate ajuta nimeni. Greșeala lor cea mai mare, în toată această perioadă de viață de familie, a fost că au acceptat în jurul lor persoane nepotrivite. Care au profitat de ei, de bunurile lor, de notorietatea lor, a explicat vedeta.

Cum l-a simțit pe Laurențiu Reghecampf în ultima discuție

Ramona Lăzuran susține că Reghe este un familist convins și că are un suflet extraordinar. "Laurențiu este un om cu un suflet poate cât noi toți de aici. Câți suntem? Zece persoane! Deci nu există suflet mai mare și mai bun decât al lui Laurențiu Reghecampf. Este un familist convins, însă are o slăbiciune", a mai spus Ramona Lăzuran.

Ramona Lăzuran spune că zvonurile legate de faptul că Reghe nu-și mai vizitează fiul, pe Laurențiu Jr, sunt total neadevărate." Greșit! Laurențiu îl vizitează și vorbește periodic cu Laurențiu Junior, cu copilul, îl iubește foarte mult. Nu cred că ar putea cineva vreodată să-i schimbe sentimentul pentru copilul lui. Niciodată, nu există așa ceva. Este total eronat. Mi-e greu să cred că cineva ar putea să-l influențe pe Laurențiu în privința copiilor lui.", a încheiat Ramona Lăzuran, fina Anamariei Prodan și a lui Laurențiu Reghecampf.