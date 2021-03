Ramona Modoi, declarații neașteptate despre un concurent de la Puterea Dragostei: "Era foarte insistent..." EXCLUSIV

In articol:

Ramona a făcut, astăzi, declarații surprinzătoare despre un concurent de la Puterea Dragostei. Ce a putut spune despre băieții din sezonul 3!?

Ramona, declarații despre concurenții de la Puterea Dragostei

Ramona Modoi, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, a făcut declarații neașteptate despre concurenții din casă. Astăzi, frumoasa blondină a fost invitată în platoul WOWBiz, unde a vorbit în exclusivitate despre băieții din sezonul acesta de la Puterea Dragostei.

Tânara a făcut o dezvăluire total neașteptată despre Marinescu. Fosta concurentă recunoaște că Marinescu i-a spus să vină în casă pentru el. Ba chiar mai mult, aceasta îl consideră simpatic pe concurent.

„Cu Marinescu am și vorbit. Mi-a spus să vin în casă, că fetele de acolo nu sunt pentru el. Acum o lună, cam așa. Cred că eu i-am scris, mi se pare cel mai drăguț băiat din casă. M-a întrebat dacă nu vin în casă și i-am zis că vin pentru el”, a spus Ramona despre Marinescu.

Totuși, ceea ce a surprins pe toată lumea a fost ceea ce a spus despre Andrei. Ramona susține că a vorbit o perioadă cu acesta, până când a devenit insistent.

Atunci, a luat decizia să îl blocheze peste tot.

„El mi-a scris pe Facebook, doar ce se terminase sezonul 2. Mi-a scris foarte mult, dar nu i-am răspuns niciodată și după am văzut că a intrat în casă. Mi se pare prea mare pentru mine, prea făcut. Îmi spunea că are o nepoțică, îmi cerea poze, mai multe. Era foarte insistent. A încercat și a încercat vreo două săptămâni, cam așa. Până să intre în casă l-am blocat. Mă suna întruna. Nu am răspuns. Mi-a spus să îi trimit un video cu mine. Mi-a și cântat”, a mai declarat Ramona Modoi despre Andrei.

Ramona Modoi[Sursa foto: Instagram]

Ramona Modoi, declarații despre tatăl copilului ei

În continuare, Ramona Modoi a mai vorbit și despre tatăl copilului ei. La momentul actual, tânara trăiește cu Darius, fiul ei, în Germania. Însă, se pare că tatăl băiatului nici nu vrea să audă de micuț. Nu îi plătește pensia alimentară și au trecut mai bine de 4 ani de când nu l-a mai văzut pe cel mic.

„Mi-a scris acum câteva zile (n.r- tatăl copilului ei), am fost în România. Am venit pentru că am avut ceva de rezolvat. Mi-a spus că de ce nu l-am adus și pe el. I-am spus că Darius nu vrea să vină în România fără părinții mei, nu vrea. Nu o să meargă niciodată în România fără ei. Noi o să rămânem acolo (n.r- în Germania). Nu l-a mai văzut de 4-5 ani. El tot timpul spune că eu sunt împotrivă, dar eu i-am spus: Când vii în Germania, poți să vii la noi să îți vezi copilul, pentru că nu o să te dea nimeni afară. Ești tatăl lui, Darius știe. A mai vorbit de câteva ori cu el. Acum câteva zile mi-a scris mie, mi-a spus că vrea să îl sune, i-am spus să o contacteze pe mama, dar nu l-a sunat. L-a văzut o dată când a fost în România. Nu ne ajută, nu ne plătește pensie alimentară. El și-a refăcut viața nu o dată, de mai multe ori”, a mai declarat Ramona, în exclusivitate pentru WOWBiz.ro.