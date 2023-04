Ramona Olaru a făcut anunțul despre copil! Când urmează să devină mămică?! Nimeni nu s-a așteptat la vestea asta: „Până la finalul anului”

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite asistente TV de la noi din țară, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, blondina a fost mereu sinceră în fața admiratorilor ei și așa s-a întâmplat și recent, căci invitată în cadrul unui podcast pe YouTube, aceasta a vorbit, fără ocolișuri, despre dorința de a deveni mamă.

Tânăra a mărturisit că își dorește foarte tare ca această dorință să i de îndeplinească și este convinsă că acest lucru ar putea să se întâmple, asta dacă va apărea în viața sa bărbatul potrivit. Totuși, Ramona Olaru a mărturisit că privește cu optimism spre viitor și este convinsă că dorința i se va îndeplini cât de curând.

Citește și: Ramona Olaru, replică tăioasă pentru noua iubită a lui Cătălin Cazacu? ”Știți care este diferența între mine și actuala?” Dani Oțil și Răzvan Simion au rămas muți de uimire

„Îmi lipsește un copil. Eu am chestia asta, dar sunt și pe manifestat acum, întâi îl manifest pe domnul, bărbatul ăla perfect, îl am în cap și el vine și noi doi facem fetița minunată.

Până la finalul anului, să postați asta, să vedeți voi, se va îndeplini această manifestare cu bărbatul respectiv și cu fetiță cu tot, nu vine el cu ea, o producem noi, o să fie a noastră. Eu sunt singură de trei luni, nu am o relație. Mai sunt bărbați cu care mai vorbesc, care mă invită la cină, care îmi trimit flori, dar nu simt, momentan”, a declarat Ramona Olaru în podcastul lui Nasrin Ameri.

Citeste si: Viviana Sposub, răspuns dur la adresa celor care o critică: „De ce contează dacă o femeie are sau nu silicoane?”- kanald.ro

Citeste si: Un şofer de autocamion a oprit să se odihnească într-o parcare de pe DN6, dar a dat peste ceva total neașteptat- stirileprotv.ro

Ce spune Ramona Olaru despre relația pe care o are cu fostul iubit, Cuza, pe platourile de filmare

Ramona Olaru și Cuza au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă care s-a terminat, dar chiar și așa, cei doi nu au stat despărțiți foarte mult timp, asta pentru că au ajuns să fie colegi pe platourile de filmare. Totuși, blondina a vorbit pentru prima dată despre legătura pe care o are în prezent cu fostul partener, mai ales atunci când se văd la filmări.

Citește și: Ramona Olaru a ajuns în Paris și și-a dat seama abia în taxi, când trebuia să plătească, că nu are niciun ban la ea! Ce a urmat: „M-am panicat”

“Ameri Nasrin: Există prietenie după o relație de iubire?

Ramona Olaru: Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?

Ameri Nasrin: Dar bine, uite, o relație frumoasă, dacă îmi permiți, de amiciție/colegialitate e cu fostul iubit, Cuza

Citeste si: Adrian Minune, internat de urgență la spital cu un abces în organism! Cum se simte artistul de muzică de petrecere în aceste momente- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 aprilie 2023. Ce sfinți sunt cinstiți miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, despre perioada delicată prin care trece. Artista a oferit primele declarații după ce Alexandru Ciucu i-a luat fetiţele: ”E o situație grea. Când plâng fetițele, plâng și eu”- radioimpuls.ro

Ramona Olaru: Nu, e de colegialitate. Putem conviețui (n. red la locul de muncă), dar nu putem vorbi în afara platoului. Ce spuneam mai devreme, dacă în perioada cât ai fost lângă mine nu ai avut lucruri bune și normale în legătură cu mine, cu siguranță de atunci nu o să ai. Și plus că am chestia asta, ce a fost în trecut, de ce să mai car după mine? Ce poți tu să îmi mai dai, ce lecție, ce sfat? Nu, n-ai.

Ameri Nasrin: A fost o situație jenantă la început (n. red situația cu fostul ei iubit, Cuza)?

Ramona Olaru: Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a povestit Ramona Olaru în cadrul podcastului "Ameritat".

Ramona Olaru și Cuza [Sursa foto: Instagram]