Ramona Olaru a publicat prima fotografie cu noul iubit. Asistenta TV radiază după despărțirea de Cătălin Cazacu

Ramona Olaru este iubită și îndrăgită de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de admiratori, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, blondina este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că fericită nevoie mare, Ramona Olaru a împărtășit o imagine de colecție cu urmăritorii de pe Instagram, postând o fotografie în care se ține de mână cu actualul iubit.

De precizat este că blondina nu a vrut încă să dezvăluie identitatea noului său partener, dar nu s-a ferit să posteze câteva daruri cu care acesta a surprins-o.

Ramona Olaru a vorbit despre dorința sa de a fi mamă

Nu de puține ori, Ramona Olaru și-a exprimat public una dintre cele mai mari dorințe ale sale, aceea de a deveni mamă pentru prima dată. În urmă cu ceva timp, blondina și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit pe larg despre această dorință.

”Acum am ajuns să îmi doresc copilul cu un bărbat demn de a avea grijă de el, indiferent că noi suntem împreună sau nu. Până acum, la fel ca în alte proiecte, îl poți numi și pe ăsta proiect oarecum, la fel mă aruncam cu capul înainte și am zis «eu îmi doresc un copil, nu contează că ăsta e prost de bubuie sau că e nepotrivit ca tată, eu îmi doresc un copil, într-un fel sau altul mă voi descurca să îl cresc». Nu pot nici să mă judec că am gândit așa la vremea aia, dar nici să-mi dau un premiu. Dar acum, orice ar fi, simt că timpul trece, am aproape 34 de ani curând și atunci nu mai stau să mă gândesc cam cât îl duce pe el capul sau nu. Știu că eu pot să-mi cresc un copil și trăim vremurile în care niciodată nu ai siguranța că vei rămâne cu bărbatul respectiv sau cu femeia respectivă. Și acum lucrez, când termin programul. La 5-6, când ajung eu acasă și el probabil ajunge pe la 7-8, și atunci lucrez. Dumnezeu știe și le aranjează el când și cum trebuie, eu nu mă mai stresez, fac ce depinde de mine, adică acțiunea fizică și emoțională. Dar sunt aranjate toate!” , a spus Ramona Olaru, conform Cancan.