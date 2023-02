Ramona Olaru a vorbit despre sarcină, la scurt timp după ce a dat de înțeles că s-a despărțit de Cătălin Cazacu. Are și nume pentru bebeluș: „Îmi doresc copilul, indiferent că noi suntem împreună sau nu”

In articol:

Relația lui Cătălin Cazacu cu Ramona Olaru a fost și este una extrem de controversată. Deși se iubesc de o perioadă lungă de timp, certurile și împăcările între ei au fost mereu ceva ce a făcut parte din normalitate.

Ba chiar, recent, asistenta TV a lăsat să se înțeleagă că nu mai formează un cuplu cu fostul motociclist.

Însă, acum, deși nimeni nu știe ce se întâmplă, de fapt, între cei doi amorezi, blonda a făcut declarații neașteptate despre copil.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au ales numele copilului

În cadrul unui interviu, colega lui Răzvan și Dani spune că își dorește cu ardoare să devină mamă, mai ales că timpul trece și apoi vârsta va începe să își spună cuvântul.

Însă, dacă până acum voia chiar să facă un copil cu oricine, doar să devină mamă, acum lucrurile s-au schimbat.

Nu visează neapărat la o familie închegată, căci este conștientă că în ziua de azi despărțirile sunt la ordinea zilei, însă își dorește ca tatăl copilului ei să fie un bărbat responsabil și matur.

Chiar dacă nu va fi un soț sau un partener bun, Ramona Olaru vrea ca fiica ei, căci da, își dorește o fetiță, să aibă un tată model.

”Acum am ajuns să îmi doresc copilul cu un bărbat demn de a avea grijă de el, indiferent că noi suntem împreună sau nu. Până acum, la fel ca în alte proiecte, îl poți numi și pe ăsta proiect oarecum, la fel mă aruncam cu capul înainte și am zis «eu îmi doresc un copil, nu contează că ăsta e prost de bubuie sau că e nepotrivit ca tată, eu îmi doresc un copil, într-un fel sau altul mă voi descurca să îl cresc». Nu pot nici să mă judec că am gândit așa la vremea aia, dar nici să-mi dau un premiu. Dar acum, orice ar fi, simt că timpul trece, am aproape 34 de ani curând și atunci nu mai stau să mă gândesc cam cât îl duce pe el capul sau nu. Știu că eu pot să-mi cresc un copil și trăim vremurile în care niciodată nu ai siguranța că vei rămâne cu bărbatul respectiv sau cu femeia respectivă. Și acum lucrez, când termin programul. La 5-6, când ajung eu acasă și el probabil ajunge pe la 7-8, și atunci lucrez. Dumnezeu știe și le aranjează el când și cum trebuie, eu nu mă mai stresez, fac ce depinde de mine, adică acțiunea fizică și emoțională. Dar sunt aranjate toate!”, a spus Ramona Olaru, conform Cancan.

Și nu doar ea vrea să devină părinte de fetiță, ci și Cătălin Cazacu, actualul sau fostul ei partener, căci nimeni nu mai știe în ce relații sunt.

Mai mult decât atât, cei doi au stabilit deja totul în această privință. Vor o fetiță înaltă, cu ochii verzi, frumoasă, pe care să o cheme Ema și pe care să o educe în mod strict mama ei, pentru a fi harnică, cuminte și devreme acasă.

”Nu, își dorește o fetiță, exact ca mine. El mai are un băiat de 13 ani. Și acum își dorește o fată. Avem aceeași proiecție – frumoasă ca mine, cu ochii verzi ca ai lui, înalți suntem amândoi, și cu părul ondulat. Și s-o cheme Emma! Înaltă, frumoasă și devreme acasă, pentru că o să aibă educația de la mine, nu de la el”, a mai spus fata de la meteo.