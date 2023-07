Ramona Olaru, dezvăluiri neașteptate despre sarcină, deși toată lumea știe că este singură! Când își dorește să devină mamă: „Sunt sigură”

In articol:

Ramona Olaru este un nume cunoscut în showbizul din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, asistenta TV a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt mereu alături.

Datorită carismei și sincerității sale, vedeta a devenit extrem de cunoscută și apreciată în rândul telespectatorilor.

Chiar dacă pe plan profesional se bucură de o carieră în plină ascensiune, pe plan personal a avut parte de câteva relații eșuate. Mai mult decât atât, deși în prezent nu este într-o relație, Ramona Olaru a mărturisit, recent, că își dorește să devină mamă de fetiță.

Ce spune vedeta despre sarcină?

Ramona Olaru a mărturisit că în momentul de față nu îi lipsește nimic din punct de vedere financiar, însă își dorește foarte mult să devină mamă. Totuși, nu dorește să grăbească lucrurile, iar atunci când se va întâmpla să vină și copilul, va fi, fără doar și poate, un părinte grijuliu și iubitor.

„Nu știu dacă pot să-mi mai doresc ceva neapărat sau material, pentru că viața mea este foarte frumoasă în acest moment, am tot ce mi doresc, mă simt foarte bine, poate copilul acela vrea să vină, eu mai manifestez și de ziua mea și să vină când o veni el. Sunt sigură că vine.”, a mărturisit Ramona Olaru pentru playtech.ro.

Mai mult decât atât, asistenta TV nu exclude nici varianta adopției, însă mai întâi și-ar dori să dea naștere unei fetițe.

„De negat, nu o să neg această variantă, dar hai să ne axăm pe a face fetița mea în primul rând, după aceea dacă nu o să fie, ne descurcăm.” , a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

Ramona Olaru, despre o nouă poveste de dragoste

Îndrăgita asistentă TV este singură în acest moment și nu își dorește prea curând o relație. Mai mult decât atât, și-a propus să aibă parte de o vară de neuitat, alături de cele mai bune prietene. În curând va pleca într-o vacanță în Saint Tropez, acolo unde își va sărbători ziua de naștere, însă nu vor petrece alături de băieți, ci doar de fete.

„Nu, am zis că dacă va mai fi cineva în viața mea, va fi cu siguranță din toamnă încolo, pentru că vara asta am multe petreceri, plec peste tot, ba chiar de ziua mea o să plec cu prietenele mele la Saint Tropez, a fost o dorință de-a mea și încă este și vreau neapărat să mergem. Și am luat deja biletele, suntem organizate, fete, nu băieți!”, a mai precizat Ramona Olaru pentru aceeași sursă.

Ramona Olaru, dezvăluiri neașteptate despre sarcină [Sursa foto: Instagram]