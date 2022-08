Ramona Olaru se mândrește cu bijuteria de pe degetele ei! Cât costă inelul de logodnă al iubitei lui Cătălin Cazacu? | EXCLUSIV

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu formează una dintre cele mai apreciate perechi din showbiz-ul autohton. Relația lor a început neprevăzut, iar de la prietenie la iubire nu a fost decât un pas pe care cei doi l-au făcut, iar acum numără lunile de când sunt împreună.

Cât costă inelul de logodnă al Ramonei Olaru?

Ce-i drept, povestea lor de dragoste este una cu năbădăi, iar certurile, despărțirile și împăcările par să fie ceva foarte obișnuit. Ramona a fost cerută în căsătorie și abia așteaptă să fie mireasă.

Deși a trecut ceva timp de când Cătălin Cazacu a cerut-o în căsătorie pe Ramona Olaru, lumea îi admiră inelul frumoasei prezentatoare TV și se întreabă cât valorează. Piatra roșie de rubin și diamantele îl fac cu adevărat să fie special, la fel ca povestea de dragoste a celor doi. În aproape fiecare story, Ramona îl flutură mâna, mândră că poartă o astfel de bijuterie pe degete.

Citeste si: Scandal în lumea muzicii populare. „Mai zice că are atâtea școli și facultăți” Constantin Enceanu, reacție la adresa lui Grigore Leșe- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cu toate că ma multe publicații au scris diverse preturi, WOWbiz.ro a efectuat și el o cercetare să vadă cât ar costa un astfel de inel superb. Așadar, conform căutărilor, un inel de acest gen, cu diamante și rubin roșu, valorează aproximativ 1000 de lei, adică 2000 de euro, așa cum a declarat în trecut Cătălin Cazacu.

Ramona are tot dreptul să se laude cu bijuterie de pe degetul ei și să fie mândră că drept inel de logodnă a primit un accesoriu fabulos.

Cum a cerut-o Cătălin Cazacu de soție pe Ramona Olaru?

Cazacu spune că cel mai important pas în realizarea surprizei perfecte a fost să îi asculte dorințele iubitei sale. Astfel, vedeta a știut exact ce inel să îi ia femeii lângă care vrea să își petreacă toată viața.

Spre surprinderea tuturor, Cătălin a dezvăluit faptul că nu a avut un program bine stabilit în momentul în care s-a decis să facă marea propunere, ci a făcut totul după cum a simțit.

„A fost o chestie pe care o gândeam de ceva vreme, nu am programat nimic, în ultima zi înainte să plec am luat inelul, pentru că știam exact cum și-l dorea. Am avut noroc să găsesc exact ce căutam. Nu am pregătit momentul, ci de când am ajuns am purtat inelul în buzunar și când am simțit momentul m-am pus în genunchi. Ea nu a simțit nimic”, a povestit Cătălin Cazacu, pentru Spynews.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!