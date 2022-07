Ramona Olaru și-a arătat pentru prima dată tatăl! Cum arată părintele asistentei TV: „Fetele lu' tata”

In articol:

Ramona Olaru a devenit, în timp, una dintre cele mai plăcute prezențe feminine din rândul persoanelor publice de la noi din țară. Odată cu apariția sa pe micile ecrane, asistenta TV a ajuns la inimile admiratorilor ei prin felul său de a fi, dar și prin faptul că de fiecare dată este cu zâmbetul pe buze și dornică de distracție.

Cu toate că este în atenția publicului de ani buni, Ramona Olaru nu le-a făcut fanilor si cunoștință cu cei care i-au dat viață, rare fiind momentele în care blondina a deschis subiectul copilăriei sale. Recent, însă, le-a făcut o surpriză internauților, după ce a postat pe Instagram imagini cu tatăl său.

Ramona Olaru, prima imagine cu tatăl său

Seara trecută, Ramona Olaru a mers la o petrecere, acolo unde a fost prezent și tatăl său. Cu această ocazie, asistenta TV le-a arătat fanilor din mediul online cum arată părintele său. De asemenea, blondina a mai dezvăluit că, de fiecare dată când merg la vreo petrecere, tatăl său cere să se cânte melodia „Fetele lu' tata”, mândru fiind de fiicele sale, Ramona și Denisa Olaru.

„El e tata! Mereu cere piesa asta... Fetele lu' tata! Atât s-a putut azi!”, a

spus Ramona Olaru pe Instagram.

Ce relație există între Ramona Olaru și părinții săi

În urmă cu circa un an, Ramona Olaru a dezvăluit, în cadrul unui interviu, detalii despre relația care există între ea și cei care i-au dat viață.

Asistenta TV a mărturisit că au o relație normală, nici prea apropiată, dar nici prea rece. În ciuda faptului că nu a avut o copilărie tocmai ușoară, blondina este mândră de ceea ce a ajuns astăzi și nu poate nega nicio secundă locul de unde a plecat.

„Am o relaţie OK, normală, nu extrem de apropiată, dar nici rece. Acum comunicăm la telefon, le mai fac câte o vizită şi cam atât. Cred că, oricât de grea a fost relaţia noastră, a fost foarte bine! Uite unde am ajuns…(...) M-am născut în județul Prahova, Vălenii de Munte, şi mai apoi ai mei s-au mutat într-o fermă din județul Călărași. Acolo unde am crescut şi, da, acolo am avut copilăria aia grea de mers la sapă, de jucat desculţă în noroi, de mers la cules de porumb cu ziua, de mâncat legume direct din grădină. Atunci mi se părea normal. Acum mi se pare că erau un pic cam mult pentru un copil acele munci… Mereu, întorsul în astfel de amintiri mă face să plâng, şi nu ştiu de ce… Aşa că mă opresc aici cu răspunsul la întrebarea asta, că nu e bine să plângi vara!”, a spus Ramona Olaru, conform viva.ro.