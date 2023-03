Ramona Olaru și-a „certat” fanii din mediul online în cea mai provocatoare ipostază! Asistenta TV a renunțat de tot la haine, în fața oglinzii: „Se uită aiurea și în gară”

In articol:

Fără niciun fel de inhibiție, Ramona s-a filmat în fața fanilor ei doar în prosop, în oglinda din baie. Pentru că a avut de transmis fanilor ei un mesaj important, a decis să lămurească o problemă care s-a creat după ce le-a arătat admiratorilor ei că și-a tuns pisica.

În aceste momente, asistenta TV nu mai este într-o relație cu Cătălin Cazacu, dar nici nu este femeie singură. După relația năbădăioasă de care a avut parte timp de circa un an, acum asistenta TV se poate simți din nou fericită alături de bărbatul despre care are numai cuvinte de laudă.

De-a lungul timpului, R amona Olaru și-a obișnuit fanii din mediul online cu sinceritatea și naturalețea din toate punctele de vedere. Pentru că s-a afișat în mediul online chiar și în cele mai îndrăznețe ipostaze, nici de această dată Ramona Olaru nu a considerat deplasat să explice fanilor ei o problemă chiar din baie, acoperită fiind doar de un prosop alb.

Citește și: „Unde ai fost până acum?” Ramona Olaru regretă relația cu Cătălin Cazacu? Asistenta TV radiază de fericire alături de noul iubit! A avut parte de o seară romantică în doi

Ce a avut de spus Ramona Olaru?

Cu numai câteva ore în urmă, Ramona Olaru le-a arătat fanilor săi una dintre cele două pisici pe care le are, după ce i-a făcut o nouă tunsoare. Alarmați pentru că asistenta TV a recurs la acest gest pe care mulți l-au considerat de neînțeles, fanii au început să-i trimită mai multe mesaje prin care să o tragă la răspundere cu privire la acest lucru.

Simțindu-se „atacată” pe nedrept, asistenta TV a explicat că a recurs la această soluție nu din amuzament, ci din pură necesitate.

Citeste si: Suferința prin care trece Mioara, românca bolnavă de cancer, căreia i s-a luat fiica fără nicio explicație: „Nu știm cine a depus plângerea de inițiere a procedurii”- kanald.ro

Citeste si: Ce s-a descoperit în canalizarea construită în urmă cu 3 ani, într-o comună din Dâmbovița. „Unii au refuzat să mai stea aici”- stirileprotv.ro

„Eu am impresia că, de multe ori, vorbesc la pereți. Adică, sunt foarte multe persoane care se uită la mine pe Story, dar se uită aiurea și în gară. Acum am primit o grămadă de mesaje că ce am avut cu pisica, de ce am tuns-o, de ce am făcut-o așa urâtă. Dar vreodată urmăriți toate story-urile? Copilașul a intrat în călduri și este nervos și nu mai stă la pieptănat și i s-a încurcat foarte tare părul și nu îl poți lăsa cu părul încâlcit așa, smocuri, smocuri, pentru că face răni, ca să înțelegeți. Să nu-mi mai trimiteți mesaje că cine sunt eu să o tund pe pisică, s-o fac în halul ăla. Și, plus de asta, e pisica mea, fac ce vreau cu ea, da?”, a spus Ramona Olaru în mediul online.

Citește și: Ramona Olaru a transmis mesajul din platoul emisiunii! Fanii au reacționat imediat: „În sfârșit găsești pe cineva care nu este toxic”

Citeste si: “Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu.” Alex Dima, destăinuiri dureroase despre boala necruțătoare a regretatei sale soții- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 17 martie 2023. Ce sărbătoare este vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, cu lacrimi în ochi: "Există posibilitatea de a nu avea fetițele lângă mine" Declarații de ultima ora ale cântăreței- radioimpuls.ro

Ramona Olaru, răsfățată cu gesturi romantice de noul iubit

La scurt timp după aceste declarații, Ramona Olaru a postat în mediul online o fotografie cu un buchet de trandafiri roșii, aflat într-o mașină. Fericită peste măsură de surpriză, asistenta TV a împărtășit cu admiratori săi că autorul gestului romantic este chiar noul ei iubit, pe care, cel puțin pentru moment, preferă să îl păstreze sub anonimat.