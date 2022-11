Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, din nou față în față, după zvonurile despărțirii. Unde au fost văzuți de curând?

In articol:

În ultima perioadă, în spațiul public s-a vehiculat că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu nu mai formează un cuplu. Totul a pornit de la supozițiile fanilor, care au observat faptul că cei doi sunt destul de absenți în mediul online și nu mai postează fotografii împreună.

Și mesajele publicate de blondină, pe rețelele de socializare, le-au dat de gândit fanilor. Vedeta și logodnicul ei nu au vrut să facă declarații pe seama acestui subiect, astfel că nu au negat, dar nici nu au confirmat despărțirea. Recent, însă, asistenta TV și motociclistul s-au prezentat la ziua Gabrielei Prisăcariu. Dovada o fac chiar imaginile postate de curând, pe internet!

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, față în față, după ce s-a speculat că s-au despărțit

După o perioadă bună în care nu s-au mai afișat împreună și nu au mai făcut nicio declarație despre relația lor, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au publicat filmulețe din același loc. Asistenta TV și motociclistul au fost prezenți la ziua Gabrielei Prisăcariu seara trecută. Nu se știe momentan dacă cei doi au mers la eveniment împreună sau separat, dar cert este că blondina și prezentatorul TV s-au întâlnit și chiar s-au distrat pe cinste.

Dovada o reprezintă chiar clipurile postate de aceștia pe conturile personale, din timpul petrecerii.

Imaginile postate de Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, de la ziua Gabrielei Prisăcariu [Sursa foto: Instagram]

Ramona Olaru s-a mutat din apartamentul lui Cătălin Cazacu

Deși s-au mutat împreună și chiar au început să-și redecoreze locuința, Ramona Olaru a hotărât să se mute din apartamentul lui Cătălin Cazacu. Într-un interviu pentru ego.ro, asistenta TV dezvăluia că a fost nevoită să ia această decizie din cauza muncitorilor, care au întârziat cu renovarea: "Nu s-a terminat, pentru că se lucrează. Așa este când te scarpini cu mâna altuia. Te bazezi pe niște muncitori și atunci ei lucrează în ritmul lor, nu când ai vrea tu. Noi am zis că terminăm într-o lună, dar nu este așa. Fix așa avem parte. Dar se pare că în paralel mai lucrează și în altă parte și mai vin o zi, apoi nu mai vin câteva zile.

Nu am pus mâna. De fapt, am vrut să mă mut pentru o perioadă, ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața. Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare. Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E "terminat" acum fără noi.", a declarat Ramona Olaru, pentru sursa citată.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Captură YouTube]