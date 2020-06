In articol:

Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu s-au despărțit în urmă cu două săptămâni. Cei doi tineri păreau fericiți și îndrăgostiți și nimeni nu se aștepta ca ei să pună punct relației. În urmă cu doar câteva săptămâni ei au mai avut parte de un episod asemănător, dar timpul petrecut separat i-a făcut să mai dea o șansă relației. Nici de această dată lucrurile nu au mers foarte bine între asistenta de televiziune și artistul care face senzație pe YouTube. și dacă ultima despărțirea părea una definitivă, se pare că Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu și-au reconsiderat decizia și au ajuns din nou împreună.

Împăcarea l-a costat scump pe Cuza de la Noaptea Târziu, care i-a oferi iubitei mașina lui pentru a-i intra din nou în grații. Ramona Olaru a fost surprinsă de paparazzii Cancan la volanul bolidului de lux al tânărului cu care se iubește de aproximativ un an.

Ramona Olaru l-a atacat pe Cuza de la Noaptea Târziu după despărțire

Ruptura dintre Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu s-a produs brusc, pentru că în urmă cu o seară aceștia au fost împreună, iar el a etichetat-o pe frumoasa asistentă de televiziune pe Instastor. În ziua următoare, însă, ea a publicat un mesaj extrem de acid la adresa lui.

”Am făcut o pasiune pentru ”bărbații” de nimic și o viață plictisitoare”, a spus asistenta TV pe InstaStory.

Cuza de la Noaptea Târziu nu a luat în serios mesajul acid pe care ea l-a transmis, ci l-a pus pe seama unor emoții de moment.

„Cu toate că, din afară, pare că există un război, noi ne-am despărțit amiabil. Story-ul acela îl pun pe seama impulsivității de moment, ea fiind o fire vulcanică. Scandalul dintre noi este doar o speculație. Eu nu pot decât să-i mulțumesc pentru momentele frumoase din decursul acestui an. Îi doresc mult succes în carieră și numai bine. Nu pot să vorbesc de rău persoana cu care am împărțit atâtea clipe și sentimente frumoase. Iar, despre mine, ce pot să spun decât: «Back to work» (Înapoi la muncă, n.r.)”, a declarat Cuza, pentru Cancan.