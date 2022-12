Ramona Olaru trece prin momente dificile: „Când credeai că nimic mai rău nu mai poate veni”. Nu se aștepta să i se întâmple asta

In articol:

Când credea că avea să aibă parte de un sfârșit de săptămână liniștit, Ramona Olaru constată că întâmpină o nouă problemă. De data aceasta nu mai este vorba despre o problemă în dragoste, ci una de sănătate, pentru că pe asistenta TV a lovit-o răceala când se aștepta cel mai puțin.

În speranța că va reușit să-i vină de hac cât mai repede, nu a mai stat pe gânduri și a plecat la farmacie.

Ramona Olaru păstrează legătura cu fanii ei din mediul online în fiecare zi și, fără să piardă din vedere vreun detaliu din viața sa. Împărtășește cu internauții problemele pe care le întâmpină, direct sau indirect, prin postarea unor serii de mesaje cu subînțeles. Ca în fiecare zi, și de această dată blondina s-a prezentat la datorie pe Instagram, acolo unde le-a dat fanilor săi o veste nu prea bună.

Citește și: Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, din nou împreună? Ultima postare din mediul online i-a pus pe gânduri pe internauți. Cum au fost surprinși cei doi

Citeste si: “Ne-am despărțit, am decis să punem punct!” Cristian Jitaru și Mona Stoian au decis să divorțeze, la trei luni de la nuntă! Cei doi vor depune actele de divorț la notar- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

Ramona Olaru, probleme de sănătate

Imediat cum s-a trezit, Ramona Olaru a constatat că a rămas fără voce din cauza răcelii. Fără să mai stea pe gânduri, și-a anunțat admiratorii că va încerca să trateze cât de bine poate această situație, pentru a fi aptă să apară în continuare pe micile ecrane.

„Când credeai că nimic nu mai poate fi rău sau nimic mai rău nu mai poate veni, te mai lovește și răceala. Fără voce. Acum fug la farmacie”, a anunțat Ramona Olaru la Instastory.

Citește și: Dani Oțil l-a oprit pe Luis Gabriel din cântat, la petrecerea soției sale! Ce i-a zis prezentatorul, de față cu Gabriela Prisăcariu: „Să nu uităm că au venit aici pentru...”

Ce relația există între Ramona Olaru și viitoarea sa soacră

Cătălin Cazacu este un bărbat foarte norocos, se pare. Cele mai importante femei din viața lui, mama și iubita sa, au o relație foarte bună. În cadrul unui interviu, Ramona Olaru a dezvăluit că, încă de la prima întâlnirea a existat o chimie aparte între ea și mama iubitului său.

„Da, am cunoscut-o pe mama lui încă din primele luni și ne înțelegem chiar foarte bine, spre disperarea lui. Zice că la starea pe care o are acum, la faptul că și-a găsit o femeie pe care să o iubească, a contribuit mult și maică-sa, dar nu spune că a contribuit ci parte din vină are și maică-sa! Asta spune el tot timpul”, a mărturisit prezentatoarea TV, în exclusivitate, confirm Playtech.