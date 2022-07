Ramona Prodea, apariție de senzație în costum de baie, la 49 de ani. Jorge este un bărbat foarte norocos

In articol:

Jorge și Ramona Prodea sunt un cuplu de ani buni și, în ciuda faptului că între ei este o diferență de 10 ani, soția artistului arată într-un mare fel. Acum se află în vacanță cu familia și se pare că profită din plin de temperaturile ridicate și de peisajele absolut minunate din Turcia.

Spre deosebire de soțul său, Ramona Prodea este o prezență discretă, creia nu îi place să fie în lumina reflectoarelor. Cei doi sunt părinții a 3 copii, de care nu au uitat și i-au luat pe toți în vacanța organizată cu ocazia zilei de naștere a lui Jorge. Acum, la distanță de doar câteva zile, cei doi au plecat din nou în vacanță, însă alături doar de doi dintre cei trei copii și nu au uitat nici de mama artistului, dar nici de bona familiei.

Ramona Prodea, apariție de senzție în costum de baie

Jorge este apropiat de fanii săiși îi ține la curent cu tot ceea ce face. Postează imagini din vacanță, de cele mai multe ori de unul singur, însă se pare că, de data aceasta, a convins-o și pe soția sa să facă o fotografie în costum de baie.

Jorge și Ramona Prodea în vacanță [Sursa foto: Instagram]

Cu ce se coupă soția lui Jorge?

Se pare că Ramona Prodea nu are doar calități fizice și o genă bună, ci are un succes foarte mare și în plan profesional. Lucrează în IT, chiar dacă este un sector care poate fi considerat mai mult destinat bărbaților.

„Surprinzător, lucrez în IT și conduc reprezentanța pe Europa de Est a uneia dintre cele mai mari firme producătoare de cipuri, procesoare”, a spus Ramona.

Jorge este foarte mândru de soția sa. În cadrul unui interviu, a recunoscut că este cea mai specială femeie pe care a cunoscut-o în viața lui.

„Este cea mai specială și cea mai spectaculoasă femeie pe care am cunoscut-o eu vreodată. Asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de ea. Pe lângă faptul că e foarte strălucitoare în gândire, e un suflet foarte bun. Când ne-am cunoscut, nu mi-am imaginat că nu se poate enerva. Nu are niciodată nervi. Nu urlă, nu țipă, e de o calmitate de nu-ți vine să crezi. E foarte profesionistă, e foarte tare în ceea ce face, conduce 13 țări, e o forță”, a mărturisit Jorge în cadrul unui interviu.