Randi lansează cea de-a șasea piesă din seria #ȘlagăreFamous și le oferă fanilor săi o nouă ocazie de a-l descoperi într-un alt context muzical, dar și de a se bucura de piese celebre, într-o nouă interpretare.

De această dată Randi a pregătit o versiune specială după „Fată verde” a trupei Phoenix, cu noi accente care se regăsesc în versurile compuse de el. „Am reprodus piesa și am păstrat doar refrenul, iar prin strofele compuse de mine am creat o poveste diferită, pornind de la inspirația piesei originale Phoenix: aceea a unei fete care se caută pe ea însăși și care poartă în ochi o neîmplinire a iubirii pe care o simte pentru un el”, spune Randi.

Printre alte melodii reinterpretate din cadrul campaniei lui Randi se numără ”Copacul” de Aurelian Andreescu și ”Nici o stea”, un tribut adus Laurei Stoica. De altfel, Randi a explicat de ce a pornit această campanie de reinterpretare a melodiilor care au făcut istorie în România. ”Totul a plecat de la dorința de a aduce muzica părinților noștri în atentia publicului mai tânăr, mai ales că a fost o perioadă extraodinară din acest punct de vedere, cu piese foarte bune și artiști pe care eu îi admir foarte mult”, explică Randi.

Cine este Randi?

Randi pregătește, de asemenea, și o piesă proprie, despre care va vorbi în curând.

Randi este un artist autohton cunoscut și declară despre el că încearcă să ducă un stil de viață sănătos. Într-un interviu, Randi a spus că merge la sală de peste șapte ani în fiecare zi. Mai mult, Randi este unul dintre bărbaţii din showbiz care apreciază naturaleţea. Randi a declarat chiar că nu preferă femeile cu operații estetice, chiar dacă ar putea cuceri orice domișoară cu aspectul lui fizic de invidiat.