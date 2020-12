Randi, veste neașteptată pentru fani! Motivul pentru care părăsește România: „Lumea nu știe...”

Randi a luat o decizie care i-a șocat pe fani! Artistul a făcut anunțul în cadrul unei emisiuni de televiziune, unde a vorbit despre activitatea lui din ultima perioadă. Atunci când nu compune și lucrează cu diferiți artiști la piese, cea mai mare pasiune a cântărețului este gătitul. Anul acesta, artistul a realizat că a venit timpul pentru o mică schimbare în viața sa. Din acest motiv, împreună cu mai mulți prieteni, Randi a hotărât să părăsească România pentru o perioadă de 2 luni. Locația pe care au ales-o este una foarte exotică, mai exact, ei vor pleca în Bali.

Randi a dezvăluit că plecarea spre locația exotică va avea loc de pe data de 8 ianuarie. Scopul plecării nu este numai relaxarea. Cântărețul a mărturisit că plănuiește să muncească și să compună muzică în perioada cât va sta plecat.

„Vom pleca pe 8 ianuarie vreo 12 sau 14 nebuni în Bali. O parte din noi vom sta 3-4 săptămâni iar noi ne-am propus să stăm 2 luni pentru că vrem să și lucrăm de acolo, ne luăm laptop-uri, plăci de sunet, niște scule pe care să putem face muzică. Să vedem cum ne inspirăm noi acolo în junglă. O să închiriem o casă, noi cei care rămânem, pe o lună și este foarte ieftin. Lumea nu știe cât de ieftin este, dar o să fac un vlog de acolo și o să explic”, a declarat Randi, într-o emisiune tv.

Randi pleacă în Bali alături de prietenii săi [Sursa foto: Instagram]

Randi a fost un tip foarte timid! Ce secret a ieșit la iveală: „Nu știam cum să privesc oamenii în ochi...”

Randi a dezvăluit, în urmă cu câțiva ani, că la începutul carierei i-a fost foarte greu să inreacționeze cu fanii săi. El a dezvăluit că acesta era unul dintre motivele pentru care purta ochelari de soare în concerte. (Citeste si: Mihai Trăistariu, afectat grav din cauza pandemiei de coronavirus: „Să-mi vând casa, mașina ca să trăiesc?”)

„Nu-mi plăcea că sunt timid, dar nu ştiam ce să fac să fiu altfel. M-a ajutat scena, cu siguranţă, şi oamenii cu care am intrat în contact. De-asta am şi purtat ochelari în câteva sute de concerte. Nu ştiam cum să privesc oamenii, ce să le transmit, aşa cu ochelarii puteam să mă şi ascund şi să mă uit în altă parte. Uşor, uşor am renunţat la ei. Nu deodată. Aveam câte o zi în care simţeam că mă pot uita în ochii oamenilor. Acum nu mai port nici vara ochelari, cred că vreau să recuperez perioada aia”, a spus Randi într-o emisiune de televiziune, în urmă cu trei ani de zile.