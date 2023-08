Rapid București a dat dovadă de eficiență în perioada de mercato! Ce transferuri mai plănuiesc giuleștenii?

In articol:

Oficialii formației din Giulești au dat dovadă de eficiență în ceea ce privește mutările din perioada de mercato din această vară, Claudiu Petrila, Cătălin Cîrjan, Iulian Cristea, Borja Valle, Christopher Braun, Răzvan Oaidă și Omar El Sawy sunt mutările oficiale efectuate de conducerea Rapidului în vara aceasta.

Rapid București a dat dovadă de eficiență în perioada de mercato!

Giuleștenii mai așteaptă și alte nume mari în lot, conform presei din Romania, oficialii Rapidului ar fi ajuns la un acord cu atacantul Albion Rrahmani pentru suma de 600.000 de euro, potrivit Fanatik.

Fotbalistul din Kosovo este cotat la 600.000 de euro, conform site-urile de specialitate și evoluează în prezent la formația FC Ballkani, unde ar mai avea contract până în iunie 2024.

Rrahmani este un produs al Academiei de Fotbal Llapi, el a mai evoluat de-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist pentru cluburi precum KF Minatori, KF Bashkimi și FC Malisheva.

Ionuț Amzăr la Rapid?

Dinamo a fost învinsă de Sepsi cu scor 0-3 în cea de-a treia etapă a Superligii României.

Din titularii lui Ovidiu Burcă s-au observat două absențe colosale: fundașul stânga Ionuț Amzăr și mijlocașul Lamine Ghezali.

În spațiul public au apărut imediat speculații din partea tuturor, dar fără ca părțile implicate să declare ceva oficial.

Susținătorii clubului Dinamo București au anunțat pe grupurile de social media că Ionuț Amzăr nu este nici pe departe accidentat pentru meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, ci este menajat, fiind deja ca și transferat la Rapid, iar oficialii giuleșteni ar fi solicitat asta.

Oficialii Rapidului intenționează să plătească suma de 200.000 de euro pentru tânărul fundaș ce evoluează la Dinamo, sumă considerată de suporterii „câinilor” ca fiind mult prea mică pentru potențialul său.

Citește și: Șoc în Superliga României! Un club a rămas fără președinte: „Șterg toate minciunile care mi-au fost spuse în față”

Rapid București [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: Gigi Becali nu a putut păstra secretul! FCSB – CFR Cluj se va disputa în Ghencea

Fanii au încercat să ia legătura cu Ionuţ Amzăr pentru a-l chestiona cu privire la acest zvon, însă fotbalistul nu doreşte să ofere vreo recţie pe acest subiect.

În urmă cu aproximativ trei luni, Gabriel Răduţă, manager al Centrului de Copii şi Juniori de la Dinamo a recunoscut că Rapidul se interesează frecvent de situaţia lui Ionuţ Amzăr.

„Amzăr evoluează constant la naţională. E dorit de câteva echipe din Liga 1. Rapid m-a întrebat de el tot timpul.

Are calităţi fizice şi tehnice. La juniori, când vedeam că e mai «groasă», îl împingeam vârf, dădea vreo 2-3 goluri pe meci. Are calitatea asta bună, profil de jucător modern de bandă, are viteză”, a spus Răduţă la Playsport „Dinamo 7/9”.