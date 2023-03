Răsfăț fără margini pentru Daniela Gyorfi: "I-am spus că vreau ceva mai consistent". Artista face dezvăluiri din viața de cuplu | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi nu se încurcă când vine vorba de mărțișoare sau cadouri! Artista știe foarte bine ce își dorește că i-a transmis clar și răspicat soțului ce așteaptă să primească de la el de Ziua Femeii și 1 Martie.

Recent, Daniela a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre mărțișoarele pe care le-a primit și așa ne-a dezvăluit că anul acesta vrea puțin mai mult decât un buchet de flori. Spontană și sinceră ca întotdeauna, îndrăgita artistă recunoaște că are o mică plăcere vinovată și chiar pe aceea o așteaptă!

Răsfăț maxim pentru Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România și cu o carieră longevivă de peste două decenii. Vedeta știe bine ce vrea de 1 Martie așa că anul acesta nu se mai încurcă cu lucruri simple.

Citește și: Daniela Gyorfi a spus-o fără ocolișuri, după 17 ani de relație cu George Tal. Ce se întâmplă în familia lor: „Bunurile comune sunt ale mele. Știm amândoi a cui este casa, a cui este afacerea”

"Nu îmi amintesc așa de o situație în care să fi primit ceva care să mă dea pe spate. George s-a oferit să îmi ia flori, dar i-am spus că la final de săptămâna, am concerte în Anglia și în Italia și mai bine știu eu un magazin în Anglia în aeroport și îmi ia de acolo ceva mai consistent", a mărturisit râzând Daniela, pentru WOWbiz.ro.

Deși glumește și mărturisește că anul acesta și-ar dori un dar mai scump, florile o bucură întotdeauna pe vedetă și mereu îi aduc zâmbetul pe buze.

Citeste si: Felicitări de 1 Martie 2023: Imagini cu text pentru prima zi de primăvară. Să aveți o primăvară frumoasă! ”Un mărțișor virtual doar pentru tine alături de toate urările mele de bine!”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

"Noi așa suntem pe interes", spune Daniela Gyorfi în glumă. "Florile în general îmi plac pentru că pe mine cel mai mult mă bucură că vine primăvara. Eu mă bucur când primesc flori, dar acum cam vreau altceva. Nu îmi mai convine doar flori și atât", a povestit ea.

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Facebook]

Daniela Gyorfi, în orașul îndrăgostiților în weekend

Artista are un program extrem de încărcat, iar cariera este mereu extrem de importantă. Chiar dacă va ajunge în Anglia și Italia, ne-a mărturisit că nu este vorba despre o vacanță, ci despre muncă și concerte.

Citește și: Ticy, din nou pe mâna medicilor. Artistul trebuie să se opereze pentru a 24-a oară: „M-am speriat”

"Nu am vacanță momentan, vineri cântăm în Anglia și sâmbătă în Italia la Verona. Este adevărat că este orașul îndrăgostiților, dar există și stresul pentru că trebuie să ajungem de colo – colo, sunt concerte importante și atunci nu e minivacanță. Vacanță sper să fie când vom pleca noi în concediu", a povestit Daniela Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: “Am fost la mama și acum plec spre casă.” De ce Oana Roman nu își duce acasă mama. Ce a pățit fosta soție a lui Petre Roman- kfetele.ro

Citeste si: Mărțișor 2023. Mituri despre firul alb-roșu oferit în prima zi de primăvară. Tot ce trebuie să știi despre simbolul care vestește începutul primăverii- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Avertismentul dur al Shakirei în cel mai recent interviu acordat unui jurnalist mexican. Cea vizata este din nou Clara Chia Marti?- radioimpuls.ro

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Facebook]

Cum reușește Daniela Gyorfi să facă față perioadelor stresante

Când vine vorba de perioadele aglomerate și mai stresante, Daniela Gyorfi recunoaște că nu are niciun secret care să o ajute să le depășească mai ușor. Vedeta merge alături de soțul ei la evenimente și știe că el mereu se ocupă de tot ca atmosfera să fie ok.

"Nu am niciun secret. Îl am pe George impresar și el se ocupă de tot, să fie totul super ok de la avioane și cazări. Nu avem zi de zi astfel de evenimente. Avem într-adevăr unele perioade în care este pe viață și pe moarte, dar ne și place ceea ce facem, iar eu nu simt o greutate sau o oboseală.

Eu așa sunt învățată, să am multe cântări în toate direcțiile, în toate părțile și în țară și în străinătate și peste tot", a mărturisit Daniela Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!